Ilaria D’Amico si racconta: la sorprendente rivelazione su Gigi Buffon

Ilaria D’Amico si racconta: il suo rappporto con Gigi Buffon sempre sotto l’occhio del gossip e quello che pensa sui social (e le colleghe).

Ilaria D’Amico si racconta: molto gelosa sulla sua vita privata, questo lo sapevamo da tempo. Ma ora che la conduttrice di Sky Sport sta per tornare al timone della Champions League svela alcuni dettagli della vita privata. Come personaggio pubblico sa benissimo che nel gioco delle parti c’è quelllo di essere ssempre sotto i riflettori. Come compagna di Gigi Buffon ancora di più perché quanto successo dal 2014 ad oggi è stato sezionato in ogni maniera. Ma questo la piace fino ad un certo punto come ha confessato in una olunga inyervista al ‘Corriere della Sera’. E soprattutto non ama vedere che ogni momento della loro vita insieme, anche quando dovrebbero essere tranquilli, venga sezionato e rilanciato come se fosse uno scoop.

Ilaria D’Amico si racconta: il suo rappporto con i social

Ilaria D’Amico lo dice chiaramente, tanta attenzione non le piace. C’è una certa morbosità nelle immagini pubblicate e nei commenti. Ma soprattutto lei e il suo compagno non passano tutta la vita avvinghiati e arroitolati tra di loro come se fossero boa. Questo non vuole dire che non si voglliano bene, ma semplicemente vivono il rapporto in un’altra maniera anche se le riviste di gossip vogliono farlo passare così. Fanno una vita normale, escono come tutti, ma a lei piace la riservatezza e così leggere quasi ogni settimana che sarebbe incinta anche se non è vero non è ancora una cosa a cui ha fatto l’abitudine.

La bella Ilaria però non è nemmeno una donna troppo social. Un fatto di pigrizia mentale: “Sarebbe una fatica folle raccontare il mio privato. Poi, dover pubblicare quelle foto finto-naturali o dei momenti di gioia esibita… non fa per me”. Eppure ci sono molte colleghe che lo fanno, a cominciare da Diletta Leotta (che lei non cita). La D’Amico capisce bene che è nel gioco delle parti, ma nofa per lei. Piuttosto vuole che la gente parli del suo lavoro, della sua professionalità. Una scelta trasmessa anche ai figli. Così come a quelli di Gigi che non sono attivi sui social. Un domani dovranno essere conosciuti per come sono, non come figli di…

