Meteo, in avvicinamento un grande cambiamento climatico: addio all’estate, arriva il freddo dalla Russia, ecco quando e dove succederà.

Settembre è arrivato e ha portato con sé un po’ di fresco nei primi giorni del mese. Poi però è tornato a far capolino un asfissiante e afoso caldo estivo, che sta caratterizzando questi ultimi giorni, con sbalzi di temperatura non indifferenti. Tanti sono tornati al mare e hanno ricominciato a pensare alle vacanze. Le previsioni per i prossimi giorni, però, presentano un quadro ben diverso: a quanto pare sta per arrivare il freddo direttamente dalla Russia e l’estate è pronta ad andare in ritirata. Ecco cosa si prevede per i prossimi giorni e quali saranno le zone d’Italia interessate in questo importante cambiamento di clima.

Meteo, sta arrivando il freddo: ecco quando saluteremo l’estate

Il Meteo per i prossimi giorni presenta un importante cambiamento climatico in vista. Stando alle previsioni dei meteorologi, già a partire dalle prossime ore e in particolare nei prossimi giorni, arriverà una forte ondata di freddo direttamente dalla Russia, che porterà con sé temporali e forti venti di Bora. Addio all’estate, dunque, già a partire da questa sera nella parte Nord Est dell’Italia, dunque sul Friuli Venezia Giulia. Poi, da mercoledì, la perturbazione si sposterà su Veneto, Lombardia ed emilia Romagna, e scenderà pian piano lungo tutta la costa adriatica, arrivando nelle Marche e in Abruzzo. Giovedì arriveranno piogge, vento e freddo anche al Centro-Sud, con Lazio, Campania e Puglia.

Meno interessate Calabria, Sicilia e Sardegna, che comunque vedranno un abbassamento delle temperature. Addio all’estate, dunque, con vento, freddo e piogge anche al Sud, compresi temporali e forti grandinate, almeno fino al prossimo week end, quando le temperature diventeranno più stabili e meno rigide in tutto il Paese.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI