Temptation Island Vip, Nathaly Caldonazzo ha avuto una furiosa reazione durante il suo primo falò: ecco cosa ha visto sul suo fidanzato Andrea.

Come sempre, la seconda puntata di Temptation Island Vip non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Tra le sei coppie in gioco, infatti, è accaduto veramente di tutto. Non soltanto, quindi, il falò di confronto finale tra Damiano Coccia e Sharon Macrì, la nuova coppia entrata in giorno, ma anche un falò davvero ‘tragico’ per Nathaly Caldonazzo. Durante, infatti, questo momento che la showgirl ha visto delle immagini che mai avrebbe voluto vedere sul suo fidanzato Andrea. Tanto da avere una reazione davvero furiosa. Ma ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Nathaly al primo falò a Temptation Island Vip, la furiosa reazione: cos’è accaduto

Appena entrato nel villaggio di Temptation Island Vip, Andrea non ha mai nascosto il suo interesse per la single Zoe. E, con il passare del tempo, il fidanzato di Nathaly Caldonazzo non fa niente per nasconderlo. È proprio per questo motivo che, durante il secondo falò, l’attrice ha una reazione davvero furiosa. In effetti, le immagini che la donna è costretta a vedere sono davvero ‘tragiche’. Il suo fidanzato, infatti, si sbilancia, e non poco, con la bella tentatrice. Arrivando, tra l’altro, a rivolgerle delle domande davvero ‘bollenti’ e piccanti. È proprio a questo punto che, nel sentire tali parole, Nathaly scaraventa il tablet nella sabbia. Perché decisa a non voler proseguire oltre nel filmato. Ma a nulla vale questo gesto. Perché, sollecitata da Alessia Marcuzzi e le sue compagne, la showgirl decide di continuare a vederlo. Ecco. Nulla di buono, purtroppo. Andrea, infatti, entrerà anche nella casa della single. Dove, ricordiamo, non ci sono telecamere. Provocando, ovviamente, sofferenza e delusione alla sua fidanzata. Come andrà a finire tra di loro?

