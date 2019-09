A distanza di mesi, Pamela Prati è pronta a svelare nuovi retroscena sul caso Marco Caltagirone e le sue presunte nozze: dove e quando la rivedremo in tv.

Il caso ‘Marco Caltagirone’ continua a far parlare di sé. Dopo l’ospitata di Pamela Perricciolo e di Eliana Michelazzo nella prima puntata di Live-Non è la D’Urso, a svelare nuovi retroscena sulla vicenda ci penserà la diretta interessata. Stando a quanto trapelato dal web, sembra, infatti, che Pamela Prati sia pronta a raccontare nuovi e clamorosi retroscena su questo caso che, come sapete, ha tenuto banco per tantissimi mesi. Proprio per questo motivo, quindi, la showgirl sarda sarà una delle prime ospiti di una programma davvero molto noto. Ecco di quale parliamo e, soprattutto, quando potremo ascoltare la nuova verità della Prati su Marco Caltagirone e company.

Pamela Prati, nuovi retroscena sul caso Caltagirone: ecco dove e quando lo farà

Ebbene si. Pamela Prati ritornerà in tv. Dopo la sua ultima ospitata a Verissimo, durante la quale ha raccontato tutta la verità sulla vicenda Marco Caltagirone, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, la showgirl sarda è completamente sparita dalla televisione. Eppure, stando a quanto trapelato sul web, è pronta a ritornarci. E, badate bene, non lo farà ‘pacificamente’. Bensì, come dicevamo precedentemente, è pronta a rivelare nuovi retroscena sul caso che, ormai, ha interessato tutti gli italiani per mesi e mesi. Ebbene. Ma dove, quindi, lo farà? E, soprattutto, quando potremo ascoltare la sua intervista? Ecco. Sembrerebbe, infatti, che la bella showgirl sia una delle ospiti per la prima puntata di Non è l’Arena, il programma televisivo di Massimo Giletti su La 7. Domenica 22 Settembre, quindi, tutti noi avremo la possibilità di ascoltare, ancora una volta, una nuova verità della Prati.

