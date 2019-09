Platinette, nome d’arte di Mauro Coruzzi, ha raccontato il suo dramma: il conduttore è costretto a lasciare la televisione per un male che ha dentro.

È un personaggio molto amato, ma anche molto controverso, Mauro Coruzzi. Con la sua risposta sempre pronta e il suo fare schietto e sincero, Platinette, è questo il suo nome d’arte, è stato spesso protagonisti di accesi dibattiti televisivi nel ruolo di opinionista o, addirittura, di ospite. Tuttavia, poche ore fa, il conduttore e giornalista ha svelato il suo dramma. Per la prima puntata di Italia Sì, programma in cui lavora insieme a Marco Liorni, Platinette ha dato uno sconvolgente annuncio. Il giornalista, infatti, ha dichiarato di essere costretto a lasciare la tv per un male che porta dentro. Ma ecco di che cosa parla il buon Coruzzi nel dettaglio.

Platinette, il dramma: “Lascio la Tv per un male”

Era una delle prime puntata di Italia Sì, il talk show di Rai Uno a cui Platinette, insieme a Marco Liorni, ha lavorato per un anno intero, quando ha raccontato pubblicamente il suo dramma. Con un lungo e sconvolgente discorso, il giornalista e conduttore radiofonico ha annunciato di essere costretto a lasciare la televisione per un male che porta dentro. A cosa si riferisce? Al suo rapporto con il cibo. Definito da lui come ‘mangiare compulsivo’. Ecco. È proprio per questo motivo che, all’età di 64 anni e con una carriera ricca di successi ed impegni, Mauro Coruzzi, per il momento, dice ‘addio’ alla televisione. I ritmi della televisione sono troppo frenetici e lui preferisce, proprio per questo, recuperare il controllo della sua vita. ‘Rimetterò a posto le mie fondamenta, magari ci rivedremo’, conclude Platinette salutando il suo amato pubblico.

L’intervento del 2015

Non è assolutamente la prima volta che Mauro Coruzzi tenta di risolvere questo dramma. Già nel 2015, infatti, il conduttore radiofonico si è sottoposto ad un intervento per l’inserimento di un palloncino intragastrico.

