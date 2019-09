Aurora Ramazzotti furiosa in macchina: se la prende con un automobilista. Ecco cosa è successo.

La giovane milanese è una delle figlie d’arte più amate sul web e non solo: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno creato davvero una meravigliosa creatura. Non è solo la bellezza a renderla unica, Aurora è anche molto spigliata e simpatica. Spesso regala divertenti siparietti tramite le sue Instagram story ed a volte è impossibile non ridere: pochi minuti fa ha avuto uno sfogo esilarante e con toni alti allo stesso tempo nella macchina. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti furiosa in macchina: lo sfogo contro un automobilista

“Sono neopatentate, sto ancora imparando alcune cose”, inizia così lo sfogo di Aurora Ramazzotti dopo che un automobilista le ha tagliato la strada. A farla arrabbiare è stato un signore in un auto che non ha messo la freccia prima di svoltare. Una reazione spropositata ed esilarante ha seguito l’episodio: l’influencer e conduttrice ha deciso di raccontare a tutti cosa le è successo su Instagram, con una story.

“La freccia è importante. Io devo vedere la freccia così capisco dove vuoi andare perchè non sono nella tua mente. Mettete la freccia altrimenti finisce con un incidente“: queste le parole della giovane milanese dette però con toni esilaranti e divertenti.