Serena Enardu, nuova frecciatina del suo ex Giovanni Conversano: ecco cosa ha detto durante la seconda puntata di Temptation Island Vip.

Tra le concorrenti della seconda edizione di Temptation Island Vip, Serena Enardu è sicuramente una delle più discusse. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra essere particolarmente a suo agio nel villaggio che ospita il reality. Non si può dire lo stesso del suo compagno Pago, che non sembra apprezzare molto il comportamento della bella sarda. E, a quanto pare, non è l’unico. Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena, dopo le accuse della scorsa settimana, ha lanciato una nuova frecciatina alla Enardu.

Serena Enardu, nuova frecciatina del suo ex Giovanni Conversano: ecco cosa ha scritto su Instagram

Giovanni Conversano ha ancora qualcosa da dire alla sua ex Serena. Anche se in modo meno esplicito rispetto alla scorsa settimana, per che l’ex di Uomini e Donne abbia lanciato una frecciatina alla sua ex anche durante la puntata di ieri di Temptation Island Vip. Giovanni non ha potuto seguire la puntata perché non era a casa. Ma ha chiesto continuamente aggiornamenti alle sue followers, attraverso alcune Instagram Stories. E sebbene in alcuni momenti Giovanni facesse riferimento alla partita del Lecce, sembra davvero chiara la stoccata per la bella sarda. Guardate qui:

“Speriamo di non proseguire con le figure di m….” è la frase con cui Giovanni sembra commentare proprio il percorso della Enardu all’interno del reality di Canale 5. Un percorso che ha già ampiamente criticato nelle sue Instagram Stories durante la scorsa puntata. Ora che Serena è tornata a casa, replicherà alle accuse del suo ex? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.