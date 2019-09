Taylor Mega, foto shock: paparazzata con una ex corteggiatrice di U&D

Taylor Mega, foto shock: l’influencer si guadagna un altro spazio sulle riviste di gossip con un bacio che farà molto discutere, insieme a Giorgia Caldarulo.

Taylor Mega, foto shock: ormai siamo quasi abituati agli eccessi amorosi dell’influencer friulana che non più tardo di una settimana fa ha confessato di essere single. Poi però le riciste di gossip, e in particolare ‘Nuovo’ continuano a paparazzarla in compagnia. Soltanto una settimana fa Riccardo Signoretti, direttore del settimanale, a Pomeriggio 5 si era detto certo che la ragazza avesse un misterioso fidanzato spagnolo. E approfittando della presenza di Taylor in studio glie ne aveva anche cheisto conto, senza ricevere un sì. Ma come sappiamo le strade del gossip sono infinite e così adesso la stessa rivista e lo stesso direttore calcando un’altra pista. Nel numero in edicola da domani, 18 settembre, una delle bombe sarà il bacio saffico tra la Mega e un altro personaggio ben conosciuto al pubblico di Canale 5, Giorgia Caldarulo.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega, foto shock:con lei c’è l’ex di Andrea Damante

Riccardo Signoretti non ha dubbi e rilancia lo scoop (https://www.instagram.com/p/B2gvnUJj6AH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading). La foto che accompagna il lancio della notizia su Instagra,m sembrebbe non lasciare nessun dubbio. Taylor sta baciando un’altra ragazza che non si vede totalmente. Ma molti l’hanno riconosciuta come Giorgia Caldarulo che negli ultimi due anni si è data parecchio da fare. Nel 2018 la 22enne barese si era presentata scendendo le scale di Uomini e Donne come corteggiatrice di Paolo Crivellin senza essere però scelta. Poi aveva cavalcato l’onda della popolarità facendosi fpotografare mentre baciava la star del web Cameron Dallas durante la Settimana della moda a Milano. Indfine era stata chiacchieratissima una sua cena a due insieme ad Andrea Damante nel novembre dello scorso anno.

Adesso spunta accanto a Taylor Mega per una foto che ‘posata’ è dire poco. Ma tanto basta per solleticvarte la curiosità del pubblico. In fondo la bionda influencer non ha mai nascosto di avere anche una passione per le donne. E questa estate sono state diverse le sue immagini intime insieme ad Erica Piamonte, altra ex del Grande Fratello 16. Adesso tocca a Giorgia? Presto avremo la risposta.

Per rimanere sempre agggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI