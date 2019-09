Taylor Mega è stata paparazzata mentre bacia l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo: ora l’influencer ha svelato tutta la verità su Instagram.

Taylor Mega trova sempre il modo di far parlare di sé. L’influencer è sempre nel mirino del gossip, oltre che per le sue foto ‘hot’ su Instagram, anche per le sue vicende amorose. La bella Taylor si è più volte dichiarata aperta anche a rapporti omosessuali e ultimamente è stata molto vicina all’ex gieffina Erica Piamonte, tanto che molti hanno cominciato a pensare che tra le due ci fosse più di una semplice amicizia. Ora, però, il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti l’ha paparazzata mentre bacia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. Le due hanno una storia dd’amore? Ecco la verità di Taylor, che è intervenuta su Instagram.

Taylor Mega, ecco tutta la verità sul bacio con Giorgia Caldarulo

Taylor Mega è stata paparazzata dal settimanale Nuovo mentre era per strada e baciava in maniera piuttosto appassionata un’altra donna. Il direttore del giornale Riccardo Signoretti ha svelato che si tratta di Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. Secondo il giornalista, tra le due ci sarebbe una storia d’amore, ma la cosa è sembrata davvero nuova a tutti i fan di Taylor, che non sapevano di questa relazione. Ecco allora che l’iinfluencer ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, per dare spiegazioni a chi la segue con affetto e attenzione. Ecco le sue parole.

Le parole di Taylor sono piuttosto enigmatiche, ma tutto fa pensare che si riferiscano alla paparazzata con Giorgia, anche se l’influencer non è molto chiara. A quanto pare la questione è più delicata e contorta di quanto sembri, almeno stando alle sue parole. Taylor per ora non ha spiegato ai fan cosa accade tra lei e la Caldarulo, ma di sicuro lo farà presto, perchè come sempre è una ragazza che non ha peli sulla lingua, e soprattutto non ha segreti per i suoi ‘taylorini’.

