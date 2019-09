Temptation Island Vip, tra Serena e Pago è sempre più crisi: c’entra il single Alessandro? La coppia è sempre più ai ferri corti.

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip 2019 non hanno pace. Inizialmente, l’ex tronista di Uomini e Donne sembrava volessere mettere un freno al flirt con il single Alessandro. Ma le cose sono andate poi diversamente e alcuni atteggiamenti non sono piaciuti al cantante Pago che ha visto alcuni filmati nel pinnettu. In particolare, Serena ha ammesso di non sentire la mancanza del suo compagno il quale, invece, ha dichiarato più volte di pensare spesso a Serena nonostante gli atteggiamenti di lei siano spesso un po’ ambigui.

Al falò dei fidanzati, Pago ha visto alcuni video in cui Serena è apparsa molto presa dal single Alessandro. In più, anche le compagne nel villaggio appoggiano il rapporto tra l’ex tronista e il tentatore: Nathalie e Anna hanno detto proprio a Serena: “Si vede che c’è attrazione tra lei e Alessandro”. Chiara invece si è addirittura spinta oltre, dicendo che i due “Sono belli insieme”. Anche Silvia, la nuova arrivata, ha notato il feeling tra i due e ha detto che stanno bene insieme.

Secondo Pago, è la stessa Serena ad aver messo un freno al single per non apparire come la scorretta della situazione: “Non ho capito dove vuole arrivare con questo ragazzo, se le piace oppure… Non lo so. A tratti sembra che le interessi, a tratti riconosco Serena che dice ‘sto giocando, è un ragazzino’… Mi dispiace per la nostra storia”. Nel secondo video si vedono Alessandro e Serena in esterna. “È tornata a fare la tronista”, ha commentato ironicamente Pago guardando il video.

Anche per Serena c’è stato un video al falò delle fidanzate. Serena ha visto alcune immagini in cui Pago parla dei loro alti e bassi e della routine che ha travolto il loro rapporto. Serena ha anche bloccato il video per smentire il fidanzato, poi ha ripreso. “Lei ha necessità che io faccia altre cose”, ha raccontato ancora Pago alla tentatrice Valentina. Insomma, ognuno lamenta delle mancanze nell’altro.

“O noi vediamo le cose in maniera diversa o non ci capiamo, non ci conosciamo… Ho bisogno di una persona che mi migliori la vita”.

Serena Enardu e Pago usciranno insieme da Temptation Island Vip?