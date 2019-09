I Thegiornalisti si sciolgono: è proprio questo l’annuncio choc che, pochissime ore fa, il frontmen del gruppo Tommaso Paradiso ha dato su Instagram.

Tutte le cose belle, purtroppo, sono destinate a terminare. E lo sa bene il gruppo musicale Thegiornalisti. Dopo una carriera costellata di successi, poche ore fa, il frontman della band ha dato un clamoroso annuncio. Tramite un’Instagram Stories, il cantante ha, infatti, ammesso pubblicamente che, ben presto, il gruppo musicale non esisterà più. Ebbene si. Dopo ben 10 anni di carriera musicale, i TheGiornalisti hanno deciso di sciogliersi. Anzi, per meglio dire, Tommaso ha deciso di iniziare la sua carriera da solista. Non a caso, infatti, tra pochi giorni uscirà un nuovo singolo. Ma, questa volta, non sarà ‘firmato’ Thegiornalisti, bensì Tommaso Paradiso. Ecco, però, cosa scrive nello specifico il cantante sul suo canale social ufficiale.

Tommaso Paradiso, incredibile annuncio: i Thegiornalisti si sono sciolti

Dopo il successo di Felicità p***a, Completamente e Riccione, i Thegiornalisti decidono di sciogliersi. Anzi, Tommaso Paradiso ha deciso di intraprendere una carriera da solista. Il gruppo è nato a Roma nel 2009. Ed ha suonato, al Circo Massimo della Capitale, dinanzi ad un numero spropositato di spettatori. Ben presto, però, questo non sarà più possibile. Perché, dall’annuncio del frontman su Instagram, sembrerebbe che la band, ben presto, non sarà più tale. Come dicevamo precedentemente, il cantante, in una sua recente Instagram Stories, ha raccontato come stanno realmente le cose. È stata una fantastica avventura, dice Tommaso, ma nulla è eterno. Ovviamente, il frontmen non spiega dettagliatamente quali sono le motivazione che hanno spinto ogni membro della band a giungere a questa conclusione. Tuttavia, però, tiene a sottolineare di quanto lui stesso ci abbia messo tutto sé stesso affinché il gruppo ottenesse il risultato e il successo tanto desiderato e, soprattutto, tanto meritato. Per Tommaso, ben presto, inizierà una nuova avventura. A giorni, infatti, uscirà il suo nuovo singolo. Ma, questa volta, firmato solo da lui.

