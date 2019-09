Quest’oggi si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne: ecco tutte le anticipazioni trapelate sul web.

Oggi, martedì 17 Settembre, si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E, stando a tutte le anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che sia stata una puntata davvero scoppiettante per i tronisti. Non soltanto, infatti, il pubblico in studio ha assistito ad un duro scontro tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina, reduce da Temptation Island Vip. Ma, durante la puntata, è accaduto davvero di tutto. Ecco, quindi, tutto quello che è accaduto oggi.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: cos’è accaduto nella registrazione di oggi

Stando a quanto segnalato dal sito web VicolodelleNews, la puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne è stata davvero intensa. Ecco tutte le anticipazioni per ogni singolo tronista:

Giulio Raselli: il tronista torinese è il protagonista indiscusso di questa quarta puntata registrata. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià è, infatti, al centro di un accesso litigio con una sua corteggiatrice. Veronica, è questo il nome della ragazza, è ancora molto indecisa su chi corteggiare tra lui ed Alessandro, l’altro tronista. È proprio per questo motivo che i due litigano. Non soltanto nella loro esterna, ma anche in studio;

il tronista torinese è il protagonista indiscusso di questa quarta puntata registrata. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià è, infatti, al centro di un accesso litigio con una sua corteggiatrice. Veronica, è questo il nome della ragazza, è ancora molto indecisa su chi corteggiare tra lui ed Alessandro, l’altro tronista. È proprio per questo motivo che i due litigano. Non soltanto nella loro esterna, ma anche in studio; Alessandro Zarino: per lui sarà una puntata super tranquilla. Le esterne, infatti, sono due: Veronica ed Aurora. Entrambe sono andate molto bene. Anche se, da quanto traspare dal sito web, quella con Veronica è andata decisamente meglio. Il feeling tra i due giovani è visibile ad occhio nudo;

per lui sarà una puntata super tranquilla. Le esterne, infatti, sono due: Veronica ed Aurora. Entrambe sono andate molto bene. Anche se, da quanto traspare dal sito web, quella con Veronica è andata decisamente meglio. Il feeling tra i due giovani è visibile ad occhio nudo; Giulia Quattrociocche: l’unica esterna che fanno vedere della bella tronista romana è quella con il suo corteggiatore di nome Alessandro. Nonostante la loro uscita sia andate abbastanza bene, ritornata in puntata la giovane confessa di non fidarsi affatto di lui. In quanto consapevole che, al di fuori del contesto televisivo, lui non l’avrebbe mai guardata;

l’unica esterna che fanno vedere della bella tronista romana è quella con il suo corteggiatore di nome Alessandro. Nonostante la loro uscita sia andate abbastanza bene, ritornata in puntata la giovane confessa di non fidarsi affatto di lui. In quanto consapevole che, al di fuori del contesto televisivo, lui non l’avrebbe mai guardata; Sara Tozzi: l’ex tentatrice è la protagonista di un atteso ritorno. Dopo l’eliminazione della settimana scorsa in seguito ad una segnalazione, Javier Martinez ritorna in puntata. È proprio in questa occasione, infatti, che l’ex tentatore racconta tutta la verità su questa presunta ragazza. Ma Sara non gli crede affatto. E decide così di eliminarlo.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui