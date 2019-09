Vieni da Me, ospite il ballerino Kledi Kadiu: le sue parole su Maria De Filippi e Rossella Brescia svelano tutto: ‘Una storia con Maria? Ecco la verità’.

Vieni Da Me è in diretta su Rai Uno ogni pomeriggio. La ‘padrona di casa’ Caterina Balivo intervista tanti ospiti celebri, facendo loro rivivere alcuni momenti della propria vita e portandoli spesso anche ad emozionarsi e commuoversi. Oggi, tra i tanti ospiti, c’è Kledi Kadiu, ballerino storico dei programmi di Maria De Filippi e non solo. Il ballerino albanese, oggi 45enne, ha parlato della sua carriera e di tutte le sue ‘partner’, tra le quali ha dovuto scegliere la sua preferita. Ma Kledi ha raccontato anche la verità sul rapporto con la De Filippi, visto che in passato si parlava di una storia segreta tra i due: ecco le sue parole.

Kledi Kadiu a Vieni da Me: ecco la verità sulla presunta storia Maria De Filippi

Kledi Kadiu è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Il ballerino ha ripercorso la sua carriera attraverso le foto delle varie ‘partner’ che ha avuto nel ballo e alla fine ha scelto come sua ‘preferita’ la moglie Charlotte. Caterina Balivo gli ha mostrato le foto di diverse donne con cui ha ballato, portandolo a sceglierne ogni volta una, fino ad arrivare alla sua preferita, che è risultata la moglie. Subito seconda è stata Maria De Filippi, con la quale Kledi ha lavorato per 20 anni. Il ballerino ha speso parole di grande affetto e stima per la conduttrice, che lo ha letteralmente ‘scoperto’, dandogli fiducia e facendolo conoscere al grande pubblico.

Inevitabile il riferimento alle voci passate secondo cui tra lui e Maria c’era una storia ‘segreta’. Kledi ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla questione, confermando che tra lui e la De Filippi c’è stata una grande stima e amicizia, ma nulla di più. ‘In Italia si tende sempre a collegare il successo alle storie d’amore. Maria mi ha semplicemente aperto una strada lavorativa’. Nessun amore dunque fra i due, ma solo amicizia e stima reciproca, che ancora oggi continuano a distanza di anni.

