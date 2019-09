Aida Yespica pubblica uno scatto in cui è completamente nuda: l’asciugamano non riesce a coprire tutto, Instagram diventa ‘super hot’.

Aida Yespica è una vera e propria bomba sexy, c’è poco da dire. Forme semplicemente esplosive e fisico da urlo sono le sue armi di seduzione più importanti, e la sua simpatia non è da meno. La showgirl utilizza molto i social, in particolare Instagram, dove condivide molti momenti delle sue vacanze e del suo privato, ma anche molti scatti ‘bollenti’, che mandano letteralmente in visibilio i fan. Le ultime storie che ha pubblicato non fanno eccezione. Aida è completamente nuda e si copre solo con un asciugamano, che però non riesce a contenere proprio tutto: l‘incidente hot infiamma il popolo di Instagram, ecco la foto.

Aida Yespica completamente nuda: l’asciugamano non la copre, incidente ‘hot’

Aida Yespica è una delle donne più desiderate dal pubblico maschile italiano e non solo. Le sue foto ‘hot’ diventano immediatamente virali sul web e tutti sono interessati alla sua vita amorosa, che sembra aver ritrovato la sua stabilità con l’imprenditore napoletano Giuseppe Lama. Aida ultimamente si sta anche molto dedicando al lavoro, e in particolare in questi giorni è impegnata con la Fashion Week di Milano. Prima di prendere parte a questo imperdibile evento, la bella venezuelana si è concessa qualche trattamento per ammorbidire la pelle in una clinica di Milano. Nelle sue storie, Aida ha immortalato i momenti in cui si sottoponeva ai trattamenti, mostrando anche una foto in cui è completamente nuda, coperta solo con un asciugamano.

L’immagine è davvero ‘bollente’, soprattutto prché il telo che Aida mantiene non riesce a coprirla del tutto e lascia scoperto tutto il suo fianco, mostrando una parte del suo lato B semplicemente mozzafiato. La foto è super ‘hot’ e questo piccolo ‘incidente’ la rende ancora più sensuale. Giudicate voi stessi!

