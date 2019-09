Alessia Marcuzzi completamente nuda in spiaggia: la borsa non copre tutto, il post ‘bollente’ è apparso poco fa su Instagram.

È una delle conduttrici più amate della tv. Per lei quest’anno la nuova sfida al timone di Temptation Island Vip. Ma tra un impegno e l’altro in tv, Alessia Marcuzzi trova sempre il tempo per le sue adorate borse. Marks&Angels è infatti il brand di borse fatte a mano ideato proprio dalla biondissima conduttrice. Che per promuovere le sue creazioni, ha appena pubblicato una foto quasi ‘da censura’. Alessia è sdraiata in spiaggia, completamente nuda: a coprirla, solo le sue adorate borse. Diamo un’occhiata al post che ha scatenato i fan.

Potrebbe interessarti anche:

Alessia Marcuzzi completamente nuda in spiaggia: la foto hot infiamma Instagram

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social. Specialmente su Instagram, il social preferito dai vip. Molto spesso, la conduttrice utilizza il suo profilo per sponsorizzare la sua linea di borse. Ma nelle ultime ore lo ha fatto in un modo davvero ‘particolare’. Una foto decisamente ‘hot’, in cui le borse sono l’unica cosa che copre la Marcuzzi…completamente nuda! Guardate un po’:

Inutile dire che Alessia è semplicemente mozzafiato: le sue curve sinuose fanno letteralmente girare la testa ai fan. E il ‘vedo non vedo’ creato dalle borse rende lo scatto ancora più ‘hot’. Scatto che qualcuno, tra i commenti, ha criticato: per alcuni Alessia è troppo eccessiva, e il ‘mostrarsi nuda’ non è adatto a una mamma o a una conduttrice del suo livello. Ma, lo sappiamo, la Marcuzzi non si è mai lasciata condizionare dagli haters. E questa foto lo dimostra. E voi, cosa ne pensate di questo post ‘a luci rosse’?