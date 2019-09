A distanza di alcuni mesi dalla fine della storia d’amore tra Francesco Chiofalo ed Antonella, i due si sono rivisti: ecco i dettagli del loro incontro.

Finalmente ce l’ha fatta. Dopo vari ed invani tentativi, Francesco Chiofalo è riuscito ad ottenere un incontro con Antonella Fiordelisi. La loro era una splendida storia d’amore. Fino a quando, pochi mesi fa, la giovane salernitana ha scoperto il tradimento che il giovane romano ha fatto nei suoi confronti. È proprio per questo motivo che ha deciso di lasciarlo. Ebbene, come dicevamo precedentemente, sono passate diverse settimane da quel momento, ma soltanto ieri i due giovani ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrarsi nuovamente. A confessarlo sono i diretti interessati. Ma ecco tutti i dettagli svelati da Chiofalo tramite alcune Instagram Stories.

Francesco Chiofalo ed Antonella, l’incontro a Salerno: ecco i dettagli

Proprio ieri sera, Antonella Fiordelisi, sul suo account Instagram, aveva annunciato ai suoi followers di aver incontrato a pranzo il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. È da quando si sono lasciati che il romano sta tentando, in ogni modo possibile ed immaginabile, incontrare e chiarire la salernitana. E, finalmente, ce l’ha fatta. Dopo diversi mesi dal loro ‘addio’, i due giovani ragazzi hanno avuto incontro. Ma, quindi, come sarà andata? Saranno riusciti a chiarirsi? Ecco. A spiegare nel minimo dettaglio cos’è accaduto tra di loro è Francesco stesso. Che, in una serie di Instagram Stories, ha raccontato il suo incontro-scontro con Antonella. Stando a quanto si evince dalle sue parole social, la situazione non si è affatto risolta. La salernitana, dichiara Chiofalo, era visibilmente adirata. E proprio per questo motivo non ha fatto altro che inveire contro di lui. Per poi giungere alla conclusione di lasciarlo definitivamente. Ecco. È proprio questo che accaduto tra i due ragazzi. Ci saranno nuovi risvolti? Staremo a vedere.

