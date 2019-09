Asia Argento torna su Instagram dopo mesi di silenzio: ‘Sono più forte di prima’, la foto lascia senza parole, cambio di look impressionante per l’attrice.

Asia Argento è tornata a far parlare di sé. L’attrice, figlia del grande regista Dario Argento, ha riaperto il suo profilo Instagram dopo quasi 4 mesi di silenzio. L’ultimo suo post risale infatti al 27 maggio scorso, mentre le ultime stories sono di pochi giorni dopo, quando ha attaccato duramente il suo ex marito Morgan, poco prima che venisse sfrattato. Dopo le parole pesantissime contro di lui, l’attrice ha deciso di chiudere il suo profilo, forse per evitare di ricevere critiche e insulti. Pochi minuti fa Asia è tornata sui social, con una foto che davvero impressionante: l’ex di Fabrizio Corona ha cambiato look, la trasformazione è incredibile.

Asia Argento torna su Instagram: cambio di look impressionante, foto choc

Asia Argento ha deciso di riaprire il suo vecchio profilo Instagram, dopo essere ‘scomparsa’ per 4 mesi circa. L’attrice, che nella scorsa stagione è finita nel vortice del gossip per la chiacchieratissima storia con Fabrizio Corona e per le pesanti polemiche a distanza con l’ex marito Morgan, aveva deciso di prendersi un periodo di pausa dai social, forse perché stanca di ricevere attacchi e insulti per le sue scelte personali. Oggi è tornata su Instagram con una foto davvero impressionante. L’attrice è in bikini e si trova al mare, in acqua. Il suo sorriso è smagliante e la forma invidiabile. Ma la cosa che più balza agli occhi è il suo cambio di look: Asia è infatti bionda, quasi platino.

La foto è davvero scioccante, perché noi tutti siamo abituati a vedere Asia con i suoi capelli nero corvino e con un’aria sempre molto misteriosa e ‘dark’. Nella foto appena pubblicata sui social, invece, la figlia di Dario Argento è bionda, sorride felice e mostra i suoi muscoli con la tipica posa da ‘Braccio di Ferro’: “Sono tornata e sono più forte di prima!’, scrive nella didascalia del post, che ha subito ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti da parte di fan e amici che sono felici di rivederla di nuovo sorridente e forte.

