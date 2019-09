Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi? L’argentina smentisce tutto per non far aumentare i pettegolezzi: ecco le sue parole.

Cechu e Nacho, così li conosciamo: sono la coppia che ha fatto discutere maggiormente il Grande Fratello VIP di due anni fa. L’argentina ha lasciato il suo ex storico, Francesco Monte, per viversi la casa di Cinecittà insieme alla sua nuova fiamma: col tempo si è rivelato “l’uomo della sua vita”, come da lei descritto. Il passato è ormai solo un ricordo lontano, Ignazio e Cecilia sono bellissimi insieme ed i fan amano vederli insieme, tra baci e scherzetti. Una frase detta dalla modella è stata fraintesa ed ecco che sono iniziati a girare pettegolezzi sulla loro storia: sono in crisi? Ecco la verità.

Leggi anche:

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? L’argentina si sfoga su Instagram

Certe cose sui social proprio non si possono dire, neanche per scherzo: a quanto pare per una parolina detta in modo ironico, Cecilia è finita al centro del gossip. Durante una story in cui Ignazio la prende in giro, l’argentina risponde: “Sei brutto, non posso guardarti”. Di fronte queste parole il web si è scatenato, dando per certo che i due fossero in crisi.

L’argentina ha deciso di mettere in chiaro le cose, con queste parole: “Sono d’accordo con voi che quando qualcuno dice qualcosa, viene interpretato in maniera diversa. Non è giusto però che ora fate gli articoli dicendo che io sia in crisi con Ignazio e che lui è brutto. Per me è la persona più bella che ci sia al mondo. Tranquilli, era una presa per il c**o“.

Insomma, continua a trionfare l’amore nella coppia nata nel GF VIP. Per dimostrare quanto sia innamorata del suo fidanzato, pochi minuti fa gli ha dedicato un post su Instagram davvero dolce!