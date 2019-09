Cesare Cremonini ha subito un gravissimo lutto familiare: la notizia è do poche ore fa, il dolore del cantante bolognese e della sua famiglia.

Cesare Cremonini è uno dei cantauotori più apprezzati e seguiti della scena musicale italiana. Voce dei Lunapop nei primi anni 2000, è diventato poi solista dopo alcuni anni di grandi successi con la band tutta al maschile. Bolognese doc, tifosissimo della squadra della sua città, Cremonini ha avuto una chiecchierata storia d’amore con la collega Malika Aayane, ma per il resto non si sa molto della sua vita privata, se non qualche indizio ogni tanto, ma sempre piuttosto ‘enigmatico’. Di sicuro sappiamo che è molto legato alla sua famiglia, che in questi giorni sta affrontanfo un grave lutto: ecco cos’è successo.

Cesare Cremonini, il grave lutto che ha colpito la sua famiglia: cos’è successo

Cesare Cremonini e la sua famiglia stanno affrontando il dolore per un gravissimo lutto. E’ venuto a mancare circa 48 ore fa, infatti, il padre del cantatutore, Giovanni Cremonini. L’uomo era nato il 10 ottobre del 1924 e aveva 94 anni. Medico e nutrizionista, ha lavorato tutta la sua vita a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, come medico di base. Fino a pochi mesi fa, racconta chi lo ha conosciuto, la gente lo chiamava per chiedergli consigli. Il dottor Cremonini era dunque amatissimo e conosciutissimo nella sua zona, perché dal 1952 aveva lavorato come medico di base, occupandosi della sua gente in tutto e per tutto, dai parti alle punture, andando anche nelle case quando ce n’era bisogno, tanto che nel 2017 gli era stata conferita dal sindaco una targa all’interno del poliambulatorio Asl di San Lazzaro.

Non si conoscono le cause esatte del decesso, né ci sono state al momento dichiarazioni ufficiali da parte dei suoi familiari. Oltre a Cesare, il dottor Cremonini aveva anche un altro figlio, Vittorio, nato anche lui dall’amore con sua moglie Carla. Pochi anni fa il padre di Cremonini aveva avuto un ictus, da cui era riuscito a salvarsi proprio grazie al tempestivo intervento del figlio, che ricorda quel momento come uno dei più brutti della sua vita. L’uomo è deceduto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, e i funerali saranno celebrati il 19 settembre alle 10.00 nella chiesa di Santa Maria Assunta e San Gabriele dell’Addolorata a Idice.

