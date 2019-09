Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio? L’influencer stavolta non vuole più nascondersi e svela tutta la verità, fan in delirio per la notizia.

Chiara Ferragni è sicuramente uno dei personaggi più seguiti e chiacchierati del web. In questi giorni è al centro del gossip per il documentario sulla sua vita, che si trova nei cinema italiani da ieri e ci resterà fino a domani. Ma non solo. Chiara è al centro delle chiacchiere per il suo matrimonio con Fedez, con cui da poco ha festeggiato il primo anniversario dalle nozze, e per il suo ruolo di mamma del piccolo Leone, che spesso le è costato dolorose e fastidiose critiche. Ora, però, si rincorrono le voci di una sua presunta seconda gravidanza: l’influencer ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutto sull’argomento, rendendo felici i fan. Ecco le sue parole.

Chiara Ferragni e Fedez hanno creato una famiglia davvero invidiabile, bella e felice, come mostrano ogni giorno sui social. I due infatti sono sempre presenti su Instagram, dove condividono praticamente ogni momento della loro vita quotidiana, anche quelli più ‘familiari’, che dimostrano la loro armonia e serenità. Ecco perché in tanti si aspettano che a breve la coppia d’oro dello showbiz possa annunciare l’arrivo di un fratellino o sorellina per il piccolo Leone. Ebbene, stando alle ultime notizie, potrebbe non mancare molto. Chiara Ferragni, infatti, si è lasciata andare a una confessione su Instagram, mentre tenva in braccio il figlio della stilista sua amica Rachel Zeilic: ‘Voglio subito un altro figlio’, ha scritto l’influencer, mandando letteralmente in visibilio i fan.

Le parole di Chiara non lasciano spazio a dubbi. L’influencer e suo marito si sentono già pronti ad allargare la famiglia, e probabilmente lo faranno presto. Chiara ha 32 anni ed è nell’età migliore per avere un bambino. Insomma, la coppia ha tutte le carte in regola per avere un altro figlio, non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale.

