Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista a Good Morning Britain, parlando del suo passato: spunta un retroscena ‘particolare’ che riguarda tre donne, ecco cos’è successo.

Cristiano Ronaldo è sicuramente il campione più importante che attualmente milita nel calcio italiano. Attaccante della Juventus e capitano della Nazionale portoghese, è seguitissimo sui social. Il calciatore ha rilasciato una lunga intervista a ‘Good Morning Britain’, nella quale si è raccontato a cuore aperto, svelando numerosi retroscena sulla sua vita familiare e sul suo passato, che non è stato sempre rose e fiori. Il calciatore ha parlato in particolare del rapporto col padre, commuovendosi davanti alle telecamere. Ma non è tutto. Un altro incredibile retroscena è venuto fuori dall’intervista: riguarda tre donne, ecco cos’è successo.

Cristiano Ronaldo, l’incredibile retroscena: ‘Sto cercando tre donne’, ecco cos’è successo

Il campione della Juventus e del Portogallo Cristiano Ronaldo si è aperto in una lunga intervista a Good Morning Britain. Dopo aver parlato della sua carriera e di suo padre, argomento per lui molto delicato, il calciatore ha raccontato alcuni retroscena sul suo passato. Uno in particolare ha colpito il pubblico. Ronaldo ha ricordato il periodo in cui si era trasferito a Lisbona per giocare nel settore giovanile dello Sporting. All’epoca aveva 12 anni ed era solo in quella grande città, spesso senza soldi. Il calciatore ha raccontato che insieme ad altri compagni di squadra andava al Mc Donald’s e chiedeva alle ragazze che lavoravano lì degli hamburger avanzati.

Tre donne aiutavano sempre Cristiano e i suoi amici, una delle quali si chiamava Edna, ricorda il calciatore. “Le sto cercando per invitarle a cena a Lisbona o a Torino. Spero che questo mi aiuti a trovarle. Non ho mai dimenticato quello che hanno fatto per me e voglio ripagarle’. Una storia davvero incredibile e commovente quella di Ronaldo, che prova ancora gratitudine per questo piccolo gesto che ha ricevuto più volte da ragazzino e vuole ricambiare con una cena. Che dire, speriamo che le tre donne in questione si facciano avanti per accettare questo bellissimo pensiero del calciatore.

