Andrea Damante risponde alle domande dei fan: alcune parole dell’ex tronista hanno spiazzato tutti! Ecco di cosa si tratta.

Ex tronista e dj, Andrea Damante nell’ultimo periodo è al centro del gossip: dopo l’uscita del libro “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza” il web è totalmente impazzito dinanzi ai racconti di Giulia De Lellis, tradita proprio da lui. In questi giorni il giovane ha puntato sull’ironia, rispondendo ai commenti negativi sul suo conto sempre con scherzo e sarcasmo piuttosto che lasciarsi trasportare dalla delusione della sua ex relazione con l’influencer. Ospite a Radio 105, ha risposto ad alcune domande dei fan: una risposta ha spiazzato tutti!

Leggi anche:

Andrea Damante, “Pentito di alcune cose fatte?”: la risposta dell’ex tronista spiazza tutti

A quanto pare Andrea Damante sta cercando la donna giusta: lo ha confessato a Radio 105 durante il momento social intitolato “Ask to“. Tantissime domande gli sono state poste, due quelle davvero interessanti per i più curiosi. L’ex tronista ha svelato di non essere fidanzato ed ha confessato di voler essere in attesa della donna giusta.

Arriva poi una domanda pungente, “Ti penti di qualcosa che hai fatto?”. Le parole del dj hanno spiazzato tutti: il giovane di Verona ha fatto chiaramente riferimento a quanto accaduto con Giulia De Lellis, ovvero il tradimento. Questo è ciò che ha confessato: “Dico la verità, no. Sembra banale ma tutti gli errori fatti, anche i grandi, mi hanno insegnato tanto. Altrimenti Andrea non cresce mai, quindi no”.

Insomma, il Dama, nonostante le critiche e le dita che gli vengono puntate contro continuamente, porta con sé i suoi errori a testa alta e ne fa tesoro, per non ripeterli nuovamente.