Una nuova puntata di Vieni da Me è andata in onda oggi con ospite Daniele Liotti: l’attore è stato protagonista di un momento emozionante, cos’è accaduto.

Anche oggi, mercoledì 18 Settembre, è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. Lo show di Rai Due, condotto da Caterina Balivo, continua a riscuotere un successo davvero inaudito. Merito, ovviamente, della bellezza, bravura e semplicità della conduttrice, ma anche per la vastità ed unicità di ospiti che, giorno dopo giorno, il programma regala. Ecco. Ospite dell’appuntamento odierno è stato Daniele Liotti. L’attore romano, nel classico gioco della Cassettiera, si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. Ma non solo. Perché, è stato protagonista inoltre di un momento davvero emozionante. Ma ecco che cosa è accaduto.

Daniele Liotti a Vieni da Me: l’attore stenta a trattenere le lacrime

È stata una lunga e toccante intervista quella di Daniele Liotti per la puntata odierna di Vieni da Me. Il bell’attore romano, infatti, ha avuto la possibilità di raccontarsi a 360 gradi con la conduttrice Caterina Balivo. Sono stati toccati diversi argomenti, c’è da ammetterlo. Dalla sua infanzia, al suo rapporto con i fratelli e con suo padre, fino ad un episodio ‘imbarazzante’ avvenuto in un circo. E non solo. Perché, l’attore romano è stato protagonista di un momento davvero emozionante. Per la bella conduttrice napoletana, era praticamente impossibile non citare la compagna dell’attore, Cristina Alberto. Con la quale il bel Liotti ha una figlia di due anni. Ecco. È proprio in questo preciso momento che, visibilmente emozionato e commosso, l’attore ha espresso delle considerazione davvero molto dolci e commoventi sulla giovane donna. “È stato un colpo di fulmine. È venuto naturale mettere su famiglia”, dichiara il romano. Descrivendo, quindi, appieno il profondo legame ed amore che lega la coppia.

