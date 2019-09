Manca poco al debutto di Ilary Blasi ad Eurogames: ecco tutto quello che la conduttrice ha rivelato in un’intervista e su Francesco Totti dice…

Ormai ci siamo. Domani, giovedì 19 Settembre, andrà in onda la prima puntata di EuroGames. La nuova edizione del vecchio ‘Giochi senza Frontiere’ che avrà come conduttori speciali Ilary Blasi ed Alvin. Mancano poche ore, quindi. E, proprio per questo motivo, in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, la bella romana si è raccontata a 360 gradi. Dove non solo racconta delle sue precedenti esperienze lavorative, ma si concentra anche sul nuovo programma che andrà a condurre a breve. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Perché, durante l’intervista, la bella Ilary annuncia una sorprendente rivelazione su Francesco Totti. Ecco tutto nel dettaglio.

Ilary Blasi, manca poco ad Eurogames: i dettagli e la sorprendente rivelazione su Francesco Totti

È un evento davvero molto atteso. Dopo tantissimi anni, ‘Giochi senza Frontiere’ è pronto ad entrare nelle case di tutti gli italiani. Eurogames, è questo il nome della nuova edizione del programma, sarà condotto da Ilary Blasi ed Alvin. Un duo televisivo, senza alcun dubbio, più che vincente. Tuttavia, a poche ore dal debutto, la conduttrice romana ha voluto completamente confessarsi in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’. Dove, come dicevamo precedentemente, non parla soltanto delle sue pregresse esperienze lavorative. Tra cui, ovviamente, il Grande Fratello Vip. Ma anche dell’entusiasmo che prova per questo suo nuovo progetto lavorativo. Ilary, infatti, si dice davvero felice per questa conduzione soprattutto perché, ai suoi tempi, Giochi senza Frontiere era un programma che univa le famiglie. E, proprio per questo motivo, lei non vede l’ora di poter guardare lo show con la sua di famiglia. Su Francesco Totti? Sono mesi, infatti, che si vocifera di una possibile partecipazione del marito al programma. È vero? Assolutamente no! Al timone del programma, infatti, ci saranno solo: lei, Alvini e Yuri Chechi.

