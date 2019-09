Giulia Michelini racconta la sua coraggiosa scelta di non abortire all’ultimo minuto: suo figlio le ha poi salvato la vita.

Giulia Michelini interpreta il famosissimo personaggio Rosy Abate. Una donna forte e sincera sia nella serie tv che nella vita reale: nella sua vita ha dovuto affrontare un ostacolo che le ha poi cambiato la vita. In una lunga intervista a Vanity Fair l’attrice ha fatto un tuffo nel passato ed ha raccontato la storia di quando è rimasta incinta di suo figlio Cosimo Giulio: aveva solo 19 anni. In tutta onestà ha confessato che la prima idea era quella di abortire ed aveva l’appoggio da tutti coloro che la circondavano. Qualcosa però le ha fatto cambiare idea: ecco come sono andate le cose.

Giulia Michelini, il figlio: la coraggiosa scelta di non abortire all’ultimo minuto

In una lunga intervista a Vanity Fair la nota attrice, Giulia Michelini, ha fatto una confessione. Non era sicura di voler tenere il bambino: aveva appena 19 anni e tutti le dicevano che diventare mamma a quella età sarebbe stato un errore.

Il giorno in cui avrebbe dovuto abortire, racconta l’attrice, ha cambiato idea. “Una volta uscita dalla stanza, sono entrata in una cabina telefonica per chiamare mia madre. Sull’apparecchio c’era un elastichetto da bambina. Lo so è stupido, ma vedendolo mi sono detta: va bene così, sto facendo la cosa giusta”.

La scelta di non abortire all’ultimo minuto è stata coraggiosa ed il segnale ricevuto nella cabina telefonica le ha dato la forza di convincersi di aver fatto la cosa giusta. Nella stessa intervista la Michelini ha affermato a cuore aperto che il suo bambino le ha salvato la vita.