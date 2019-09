Film Chiara Ferragni, l’influencer sbanca il botteghino e fa un’ incredibile sorpresa ai fan nel cinema ringraziandoli per aver creduto in lei…

Giorni speciali per Chiara Ferragni. Il documentario sulla sua vita è già da record nei cinema italiani. Si tratta di un docu-film chiamato Unposted che racconta la vita della fashion blogger più famosa al mondo. Tutto ciò che non viene mostrato sui social, il suo percorso, i suoi affetti, sono tutti contenuti nel suo documentario che ha incassato oltre mezzo milione di euro in un solo giorno. Più precisamente Unposted ha incassato 513.543 euro, con 51.219 presenze in sala (dati Cinetel). Un traguardo davvero notevole per Chiara Ferragni che nel frattempo ha deciso di fare un’incredibile sorpresa ad alcuni fan presenti al cinema.

Chiara Ferragni, così, ha pensato di fare una grande sorpresa ai suoi fan presentandosi in due differenti sale di proiezione. Sul palco ha voluto ringraziare i presenti per averle dato fiducia e per aver creduto in lei. Questa improvvisata ha lasciato i fan davvero a bocca aperta. Un’emozione per chi era seduto in sala ma soprattutto per Chiara che è riuscita ad arrivare dritta al cuore della gente, mostrandosi per quello che era e per quello che è diventata.

“Che dire? Vi amo, grazie di questo traguardo. Spero continui a piacervi”.