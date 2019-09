Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne Over, Gemma Galgani è stata protagonista di un incidente davvero hot: il suo vestito si alza mentre sfila.

Ancora una volta, Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Nella puntata del Trono Over che è stata appena trasmessa su Canale 5, la dama torinese è stata al centro di un incidente davvero ‘hot’. Ebbene si. Dopo essere stata al centro dell’attenzione per i suoi ‘spasimanti’, la Galgani ha regalato un momento davvero incredibile a tutti i telespettatori in studio e a quelli a casa. Cos’è accaduto? È il momento della sfilata. Così, Gemma sale sulla passerella, ma, durante la sua sfilata, qualcosa va storto. Ecco cos’è accaduto.

Trono Over Uomini e Donne, Gemma Galgani: incidente ‘hot’, si vede tutto

Da lunedì 16 Settembre è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne. Edizione che, per i primi giorni, ha riproposto le avventure del Trono Over. Ed, ovviamente, quelle di Gemma Galgani. Ecco. È proprio lei, infatti, la protagonista indiscusse di queste puntata. Ma, soprattutto, di quest’ultima che è stata appena trasmessa su Canale 5. Sapete perché? Semplice! Perché, durante la consueta sfilata di moda, la bella dama è stata protagonista di un incidente davvero bollente. Per l’occasione, la torinese ha scelto di indossare un incredibile abito rosso. Tuttavia, proprio questo è la ‘causa’ di questo imprevisto hot di cui è vittima la donna. Mentre, infatti, è intenta nella sua sfilata, connotata da una raffinatezza ed eleganza davvero più unica che rara, Gemma è colta improvvisamente da un vento artificiale. Che, soffiato dal basso, fa alzare la sua gonna. Lasciando, così, intravedere tutto. Immediata è stata la reazione da parte del pubblico in studio. Che, data la scena ‘comica’, è scoppiata a ridere. Insomma, un inizio davvero scoppiettante, no?

