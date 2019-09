Giulia Michelini Rosy Abate, il gesto ‘pazzesco’: “Stasera lo faccio per te”. Ecco cosa è successo poco prima dell’inizio della fiction.

Giulia Michelini tornerà a vestire i panni dell’amatissima Rosy Abate a partire da questa sera,18 settembre. La serie, che prende il nome proprio dal personaggio di Rosy, è giunta alla sua seconda stagione: i fan non vedono l’ora di seguire le nuove avventure della loro beniamina. Ma c’è qualcuno che, questa sera, ha qualche difficoltà. Il mercoledì è infatti la serata dedicata alla Champions League. Nello specifico, è la Juventus a scendere in campo questa sera, contro l’Atletico Madrid. Come faranno i fan di Rosy Abate tifosi della Juve? Ve lo sveliamo subito.

Giulia Michelini Rosy Abate, il gesto ‘pazzesco’: niente Champions League!

“Vi aspetto a braccia aperte”.È così che Giulia Michelini ha invitato i suoi fan di Instagram a seguire la prima attesissima puntata di Rosy Abate 2. La fiction andrà in onda questa sera su Canale 5. In contempotanea, però, c’è Juve -Atletico Madrid, la prima gara di Champions League dei bianconeri. Cosa preferirà chi è appassionato sia di calcio che della mitica Rosy? Ebbene, sono stati proprio i fan a rivelarlo alla Michelini, sotto il post pubblicato dall’attrice su Instagram. Ecco cosa hanno scritto:

La Champions League è un argomento molto citato tra i commenti al post di Giulia: c’è chi ha deciso di registrare, la puntata, chi è tifoso del Napoli, e chi non ha dubbi: decisamente Giulia! I telespettatori sono davvero ansiosi di seguire le nuove avventure della mitica Rosy. Che nella nuova stagione ha un solo obiettivo, salvare suo figlio. E voi, cosa vedrete questa sera in tv?