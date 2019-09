Michelle Hunziker ha rilasciato delle forti dichiarazioni su Belen Rodriguez: la conduttrice parla senza peli sulla lingua, ‘Lei è un’anima agitata’, ecco i dettagli.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate dal pubblico. Lunedì prossimo tornerà in tv con Striscia la Notizia, accanto all’ormai veterano Ezio Greggio. Dopo un’estate ricca di avventure in montagna insieme alla sua famiglia, la svizzera è pronta a tornare a lavoro, e in vista della nuova stagione al banco del tg satirico di Canale 5, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Non sono mancati dei commenti sulla collega Belen Rodriguez, che in questi giorni è impegnata con le riprese di Tu Si Que Vales. Le parole della Hunziker sull’argentina sono senza peli sulla lingua: ecco le sue dichiarazioni nel dettaglio.

Michelle Hunziker senza freni su Belen: ‘E’ un’anima agitata’, ecco le sue parole

Michelle Hunziker, si sa, è una che non ha peli sulla lingua. Semplice e genuina, dice sempre quello che pensa e lo fa con il suo solito sorriso contagioso, al quale si potrebbe perdonare davvero qualunque cosa. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha parlato del suo ritorno al bancone di Striscia La Notizia insieme all’amico e collega Ezio Greggio. Inevitabile è stato il richiamo alla bellissima Belen Rodriguez, che è stata tante volte protagonista del tg satirico per i tapiri ricevuti. A quota 27, infatti, l’argentina, che è la più ‘attapirata’ di Canale 5. Il commento della Hunziker è senza peli sulla lingua: ‘Lei è un’anima agitata, passionale e istintiva. Io a confronto sono noiosissima’, ha dichiarato Michelle.

Il tono delle sue parole però è assolutamente disteso e dimostra l’affetto e la simpatia che ha per Belen, con la quale qualche anno fa ha condotto proprio alcune puntate di Striscia. ‘Lei movimenta il nostro programma, è una persona genuina’, ha aggiunto la Hunziker, che al contrario si è definita molto più ordinaria e ‘noiosa’ della collega.

