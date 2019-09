In una recente intervista, Pippo Baudo si è lasciato andare a delle sorprendenti rivelazioni su Barbara D’Urso: ecco cosa dichiara nello specifico.

Barbara D’Urso non ha affatto bisogno di presentazioni. La conduttrice napoletana è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi più popolari ed influenti della televisione italiana. Al timone di ben tre programmi, la D’Urso è una vera e propria macchina da guerra. Senza considerare, inoltre, che ogni suo show si dimostra essere più che un successo. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che la napoletana sia spesso argomento di altri suoi colleghi. Infatti, in una recente intervista per Corriere.it, Pippo Baudo ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo all’affermata conduttrice di Mediaset. Lasciandosi andare, inoltre, ad un incredibile aneddoto su di lei. Ecco cosa dichiara.

Barbara D’Urso, l’aneddoto raccontato da Pippo Baudo: davvero incredibile

Come dicevamo quindi, in una recente intervista per Corriere.it, Pippo Baudo si è raccontato senza troppi giri di parole. Non soltanto, infatti, il famoso e tanto amato conduttore ha raccontato il motivo del suo abbandono alla televisione italiana, ma si è lasciato andare anche a delle clamorose considerazione su due conduttrici televisive. Ci riferiamo, infatti, a Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso. Com’è noto a tutte, le due donne si ‘contendono’ il primato pomeridiano con le loro trasmissioni. Entrambe, infatti, conducono programmi di valore su reti televisive, però, contrastanti. Ecco. È proprio in questo ambito che Pippo Baudo ha voluto esprimere il suo pensiero. Lasciandosi andare, come dicevamo precedentemente, al racconto di un ‘particolare’ aneddoto sulla conduttrice napoletana. Della Cuccarini, infatti, Baudo dice di avere un ‘debole’. Della D’Urso, invece, dice di considerarla davvero inarrestabile. Il debutto della napoletana nel mondo della televisione è avvenuto proprio sotto la sua ‘ala protettiva’. Eppure all’epoca, svela Pippo, la conduttrice non era abile a creare un discorso di 10 parole. Invece, adesso ha acquisito un’abilità davvero incredibile.

La risposta di Barbara D’Urso

Non poteva affatto mancare la reazione della bella D’Urso. Non soltanto, infatti, la conduttrice ha risposto su Instagram con un video del passato, ma lo ha anche ringraziato in diretta sul finale di Pomeriggio Cinque.

