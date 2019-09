Ad un mese dalla morte di Nadia Toffa, la gente della città di Taranto ha voluto omaggiarla con un magnifico gesto: ecco la reazione de Le Iene.

Il vuoto lasciato da Nadia Toffa è davvero incolmabile. Non soltanto per la famiglia e per la mamma, che recentemente ha lanciato anche un appello, ma anche per tutte quelle persone che la stimavano e provavano per lei un bene immenso. È proprio per questo motivo che, la notizia della sua morte, è stata davvero traumatica. Tuttavia, a distanza di più di un mese dalla sua dipartita, la città di Taranto ha voluto omaggiare la bella giornalista bresciana con un magnifico gesto. Ecco di che cosa parliamo. E, soprattutto, qual è stata la reazione de Le Iene alla visione di tale azione.

Nadia Toffa, lo splendido gesto di Taranto: anche Le Iene ringraziano

Un gesto davvero inaspettato ma che, d’altra parte, sottolinea appieno il bellissimo ricordo che Nadia Toffa ha lasciato subito dopo la sua morte. Proprio poche ore fa, è apparso, sulle mura della città di Taranto, un murale raffigurante la bella giornalista bresciana. Perché proprio la città pugliese? Semplice! In più occasioni, la bella iena si è occupata dei problemi riguardante questo territorio italiano. A partire, quindi, dall’inquinamento. È proprio per questo motivo che, a più di un mese dalla sua morte, la gente della città ha voluto omaggiare Nadia con una disegno davvero gigante. È in stile cartoon il murale. E raffigura la Toffa nelle vesti da giornalista de Le Iene. Quindi, in giacca nera, camicia bianca e cravatta nera. La sua uniforme, insomma. Tuttavia, immediata è stata la reazione de Le Iene dinanzi a tale magnifico gesto. Non soltanto, infatti, l’account Instagram del programma ha condiviso la foto del murale, ma ci ha tenuta anche a ringraziare particolarmente per tale azione.

