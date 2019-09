Teresa Cilia torna a parlare di Uomini e Donne e dei motivi che l’hanno spinta a tornare in Sicilia: ‘Mi era tornata la malattia’, poi mostra un messaggio inviato alla redazione.

Teresa Cilia e il marito Salvatore Di Carlo quest’estate sono stati protagonisti di un’infinita polemica contro Raffaella Mennoia, con la quale l’ex tronista si è scambiata numerose accuse a distanza. Teresa aveva annunciato che avrebbe svelato dei retroscena sulla Mennoia per dimostrare la sua ‘cattiveria’, ma poi ha lasciato intendere di essere stata diffidata e di non poter più parlare di questo argomento. Insomma, gli animi si erano improvvisamente placati, fino a ieri, quando durante la registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è schierata al fianco della sua collaboratrice, lanciando una ‘frecciatina’ a Teresa, pur senza fare il suo nome. Vediamo insieme come ha reagito l’ex tronista.

Teresa Cilia torna a parlare: retroscena choc su Uomini e Donne e sulla sua malattia, spunta un sms

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, è venuto fuori che Maria De Filippi ha lanciato una ‘frecciatina’ all’ex tronista Teresa Cilia, dicendo che in passato ha avuto a che fare con dei ‘leoni da tastiera’ che hanno parlato male del programma dopo essersi licenziati perché volevano una paga più alta di quella che lei poteva dare loro. Un discorso che sembra chiaramente rivolto a Teresa, che per un periodo ha lavorato nella redazione del programma. E allora l’ex tronista ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla questione, raccontando alcuni incredibili retroscena su quel periodo. Teresa ha mostrato un messaggio inviato da lei a qualcuno della redazione, in cui diceva chiaramente, e in tono educato, di non aver più la possibilità economica di vivere a Roma. Nelle storie successive, l’ex tronista ha specificato che in quel periodo era l’unica a lavoare in casa, perché Salvatore non riusciva a trovare lavoro a Roma, e la vita per loro era diventata davvero troppo cara. Da qui la decisione, presa con serenità, di tornare in Sicilia, dove piano piano si sono sistemati entrambi. Ma non è tutto.

In quel periodo, a pochi giorni dal matrimonio, Teresa aveva scoperto un ritorno della sua malattia, durante uno dei suoi soliti controlli. Questa notizia, che l’aveva chiaramente devastata, l’ha ancor più convinta di voler tornare a casa dai suoi cari per affrontare questo nuovo ‘calvario’. Fortunatamente poi è andato tutto per il meglio, perché i medici hanno scoperto che c’era stato un errore della risonanza magnetica e che Teresa stava benissimo. Nelle sue storie, l’ex tronista si è detta schifata per le cose dette contro di lei e ha ribadito di non poter aggiungere altro, facendo ancora intendere di essere diffidata.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI