Thegiornalisti, chi è il nuovo cantante della band? Spunta già un nome del sostituto di Tommaso Paradiso che ha annunciato lo scioglimento del gruppo



Tommaso Paradiso ha annunciato l’abbandono ai TheGiornalisti, la band che gli ha dato il successo e la fama di oggi. Dopo i tanti successi e traguardi del gruppo, il cantante ha annunciato tramite Instagram Stories che i TheGiornalisti non esisteranno più. Una carriera musicale di 10 anni terminata con uno strepitoso concerto al Circo Massimo di Roma.

Tommaso continuerà a cantare come ‘Tommaso Paradiso’, infatti a breve uscirà un suo nuovo singolo. Ma questa decisione, a quanto pare, non ha messo d’accordo la band. Il chitarrista del gruppo, Marco Rissa, non è ha definito ‘sciolti’ i TheGiornalisti: “La decisione di un componente non può vincolare gli altri due: i TheGiornalisti continueranno”, ha scritto in una storia su Instagram. E nel frattempo circola già la prima indiscrezione sul nome del nuovo cantante dei TheGiornalisti.

Dopo il successo di Felicità p***a, Completamente e Riccione, i Thegiornalisti decidono di sciogliersi. Anzi, Tommaso Paradiso ha deciso di intraprendere una carriera da solista ma la band continuerà ad esistere. Così ha dichiarato Marco Rissa, il chitarrista dei TheGiornalisti.

Giuseppe Cavallaro, manager dei TheGiornalisti, ha già promesso nuovi singoli in uscita e ha accennato l’arrivo di un nuovo cantante che prenderà il posto di Tommaso Paradiso.

Si tratterebbe di Leo Pari, già collaboratore del gruppo e presente all’ultimo concerto della band al Circo Massimo.

Nato nel 1978, Leonardo Pari è un cantautore, musicista e produttore discografico italiano. E potrebbe essere il nuovo frontman dei Thegiornalisti.