Uomini e Donne, ex corteggiatrice attacca Giulia De Lellis: “Non è una persona che sta bene”. Ecco di chi si tratta.

In questi giorni non si parla d’altro. È uscito ieri nelle librerie Le corna stanno bene su tutto, il chiacchieratissimo libro di Giulia De Lellis sul tradimento del suo ex fidanzato Andrea Damante. E se per qualcuno è stata un vero e proprio colpo di genio, c’è chi accusa l’influencer di aver strumentalizzato la sua storia. Tra questi c’è anche Muriel Bassi, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, durante l’ultimo trono di Uomini e Donne. La ragazza non ha avuto peli sulla lingua: sono volate parole forti. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, l’ ex corteggiatrice Muriel attacca Giulia De Lellis

Si, proprio così. Giulia De Lellis ha deciso di raccontare la sua storia con Damante in un libro. O meglio, la fine della loro storia: colpa dei ripetuti tradimenti di lui, che la giovane influencer ha deciso di raccontare nel dettaglio attraverso il libro. Una trovata geniale, non c’è che dire. Ma, per qualcuno, Giulia ha ‘utilizzato’ tutto per fare business. Di questa opinione è Muriel Bassi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pretendente di Andrea Zelletta. Attraverso le Instagram Stories, Muriel si mostra indignata per la quantità di ragazze che non hanno mai letto le grandi opere di letteratura, ma leggeranno il libro della De Lellis. Muriel sottolinea la poca cultura di Giulia e critica la scelta di raccontare cose intime al pubblico: “Non ho parole, il problema è che la elogiate pure! Tutta Italia leggerà i ca**** suoi”. Muriel continua definendola ‘una persona che non sta bene’, facendo riferimento al fatto che Giulia ha distrutto tutti gli averi di Andrea, quando ha scoperto il tradimento. E la Bassi sembra essere solidale con Damante: “Ha sbagliato, ma è stato un signore a non ribellarsi”. Infine, la sua pungente opinione sul tradimento: “La colpa è di entrambi, se una persona cerca altro vuol dire che ci sono delle mancanze!.” Insomma, una Muriel senza peli sulla lingua! Giulia De Lellis replicherà alle accuse?