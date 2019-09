Uomini e Donne, la mamma di Andrea Damante rompe il ghiaccio: la rivelazione sul figlio arriva sotto un post di Michelle Huziker.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ma, grazie ai social, abbiamo conosciuto anche il suo lato da mamma. Un rapporto speciale, quello tra Michelle e la sua Auri, con la quale si mostra spesso su Instagram. E proprio su Instagram, nelle ultime ore, Michelle ha dedicato un post dolcissimo a Aurora e al suo fidanzato Goffredo. Parole bellissime, che hanno emozionato i fan. Ma tra i tantissimi commenti alla foto, è spuntato quello della mamma di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. Vediamo cosa ha scritto!

Uomini e Donne, la mamma di Andrea Damante parla per la prima volta sui social

Cosa hanno in comune Michelle Hunziker e la mamma di Andrea Damante? Niente di particolare. Ma quest’ultima ha lasciato un commento sotto l’ultimo post di Michelle che non è passato inosservato. La conduttrice ha pubblicato una dolcissima dedica ad Aurora Ramazzotti e al fidanzato Goffredo, sottolineando che senza dubbio la sua ‘Auri’ l’avrebbe chiamata di lì a poco per farle rimuovere il post. È a questo proposito che è intervenuta la signora Valentina, mamma di Damante, con questo commento davvero ‘inaspettato’:

Il ‘problema’ al quale si riferisce riguarda con ogni probabilità le ‘lamentele’ del figlio sui post pubblicati dalla mamma. Ma la signora Damante ha dovuto specificarlo qualche commento più in basso: alcuni utenti hanno sottolineato come la situazione sentimentale di Andrea fosse un ‘tantino’ diversa da quella di Aurora Ramazzotti. Insomma, il libro della De Lellis sui tradimenti dell’ex tronista ha già fatto il suo effetto! E voi, cosa ne pensate di Andrea Damante.