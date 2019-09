È andata oggi in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Alessandro Zarino è stato presentato come nuovo tronista: ecco le sue parole dopo la puntata.

Finalmente l’attesa è finita. Proprio oggi, giovedì 19 settembre, è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne Trono Classico. E, quindi, la presentazione dei nuovi tronisti. Ecco. Per questo primo appuntamento, ne sono stati presentati soltanto due dei quattro. Ovvero, la giovane di Modena, Sara Tozzi, e l’ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Zarino. Un uomo e una donna, quindi. Entrambi hanno parlato veramente poco durante questa prima puntata. Anche perché, essendo un appuntamento al buio, c’era poco da dire. Eppure, terminata la puntata, i due giovani ragazzi hanno espresso le loro opinioni ai microfoni di Witty. Ecco, quindi, le prime parole di Alessandro.

Alessandro Zarino: le prime parole dopo la puntata di Uomini e Donne

In questa prima puntata di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, il primo tronista, ha avuto modo di farsi conoscere. Con un emozionante e delicato video di presentazione, il modella napoletano ha avuto la possibilità di presentarsi al pubblico in studio, a casa e, soprattutto, alle ragazze che, da quel momento, scenderanno per lui. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un clamoroso retroscena su un episodio della sua vita passata. Ecco. Una volta rientrato in studio, però, l’ex tentatore di Temptation Island non ha avuto modo di parlare tanto. Anche perché, come dicevamo precedentemente, essendo la prima puntata ha preferito ‘studiare’ le ragazze scese per l’appuntamento al buio. Tuttavia, appena rientrato nei camerini, Alessandro ha chiaramente espresso le sue prime parole ai microfoni di Witty. Il giovane modello, quindi, dichiara di non sapere come deciderà di comportarsi all’interno del programma. Anche perché è un’esperienza del tutto nuova Uomini e Donne per lui. Quindi, sa davvero poco e niente. Tuttavia, però, dice si essere certo di volersi comportare come è nella realtà.

