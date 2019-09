Alessandro Zarino Uomini e Donne: “Ho commesso degli errori e sono stato lontano da casa”, cosa ha fatto il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi

Alessandro Zarino è il nuovo tronista di Uomini e Donne: il suo è un passato difficile e ne ha voluto parlare in trasmissione, proprio nella prima puntata, quella in cui ha dovuto presentarsi al suo nuovo pubblico. Pubblico che non vede l’ora di vederlo in diretta: infatti, ci sono tanti messaggi di apprezzamenti vari sui social. Tante ragazze sono già pazze di lui. Alessandro è a Uomini e Donne perché spera di ‘crearsi una famiglia’, come dice anche lui nel video di presentazione. Un video partito sulle note della canzone diventata celebre in quanto colonna sonora di Gomorra.

Alessandro Zarino, tronista di Uomini e Donne: il retroscena sul suo passato difficile

“Sono di Napoli e in passato ho fatto cose di cui non vado fiero. A 12 anni mi sono ritrovato a vivere in una realtà difficile. Sono stato lontano da casa per via di questi errori che ho fatto. Sono stato lontano un anno e quelle cose me le sogno ancora la notte. Ho fatto soffrire mia mamma. Ci è stata male e ha tentato di salvarmi in tutti i modi. Così, mi ha mandato a Milano. Ma anche lì continuavo a sbagliare. Così, ad un certo punto mi sono trasferito in Australia. Sono diventato primo chef in un ristorante e… ora sono qui!”.

Un racconto molto toccante quello di Alessandro Zarino a Uomini e Donne. Il ragazzo è parso molto emozionato e, quindi, Tina Cipollari ha provato a smorzare un po’ i toni facendo qualche battuta su di lui. Anche Maria De Filippi ha provato a rendere l’aria meno tesa. Speriamo che Alessandro colga l’occasione che gli è stata offerta dalla conduttrice per trovare l’amore della sua vita e continuare nel suo percorso da bravo ragazzo che ha intrapreso da quando si è trasferito in Australia.

