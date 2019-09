Chi è Alvin: moglie, figli, vita privata del conduttore di Eurogames

Chi è Alvin: scopriamo meglio la vita privata e professionale di uno dei volti più popolari di Canale 5, nuovo conduttore di Eurogames accanto a Ilary Blasi.

Chi è Alvin: a quasi 42 anni Alberto Bonato, in arte Alvin da fin da quando ha cominciato la sua carriera radiofonica e poi televisiva, è uno dei volti più popolari e amati di Mediaset. Milanese di Rho, si è costruito una carriera importante cominciando in radio ma anche in televisione. Nel 1998 è stato infatti scelto come uno dei primi volti di Disney Channel, appena sbarcato in Italia. Un’occasione che Alvin ha saputo cogliere al volo e sfruttare al meglio. Tanto da essere notato prima dalla Rai e poi da Mediaset che gli hanno affidato diversi programmi, soprattutto giovanili. A questi ha alternato anche una carriera parallela come produttore e cantante, utilizzando altri nome d’arte tra i quali Family Man, Red Touch e Smoking Egg.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Alvin: il legame profondo con la moglie e i due figli

Alvin ad inizio degli anni Duemila è passato a Italia 1 per condurre ‘Speed’ insieme a Chiara Tortortella, la figlia del mitico Mago Zurlì. Poi La7 con ‘Fluido’ e ancora Italia 1 con Gaia Bermani Amaral per ‘Mosquito’. Nel 2002 era al timone della versione italiana di ‘Top of the Pops!’, il più famoso programma musicale al mondo, importato dalla BBC. L’anno successivo, la prima esperienza insieme a Ilary Blasi a ‘Pop of the Pops’, tour in tutta Italia, ma anche ‘Cd: Live’, altro programma musicale al sabato pomeriggio su Rai 2. E anche qui al suo fianco la bella Ilary, poi Giorgia Palmas. Quindi su All Music (televisione commerciale che non esiste più) con Ambra Angiolini nel ‘Cornetto Free Music Live’.

Dal 2009 il salto di qualità: Alvin viene scelto come inviato di ‘Verissimo’, in collegamento esterno con Silvia Toffanin e poi comincia a lavorare anche a Radio 105, nel pomeridiano. Nel gennaio 2015 prima esperienza come inviato de ‘L’isola dei Famosi’ in Honduras, ripetuta con successo anche quest’anno. Inizialmente l’avevano presentato come concorrente, la verità l’abbiamo scoperta a Cayo Cochinos. E ora Eurogames, accanto a Radio 101 insieme a Katia Follesa. Alvin però dal 2007 è anche spostao con Kali Wilkes, fondamentale come ha confessato lui più volte, per una vita serena e felice. Si sono conosciuti nel 2004, hanno organizzato il matrimonio in meno di quattro mesi e sono genitori di Tommee e Ariel, che lui cerca di lasciare sempre il meno possibile.

Per sapere tutto su Alvin e Ilary Blasi: CLICCA QUI