Decreto Ambiente prevede bonus e sconti per i cittadini e vantaggi per l’ambiente: meno inquinamento e più economia “verde”. Scopriamo di che si tratta.

La cura per l’ambiente è un tema molto discusso negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi giorni in cui inizia a prendere forma il Decreto Legge sull’ambiente annunciato dal governo PD-M5S. Lo schema del provvedimento conta 14 articoli con misure urgenti da adottare per contrastare i cambiamenti climatici e mettere in pratica l’economia “verde”: l’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria e diminuire la produzione di rifiuti. Ci sono alcune proposte che traggono ottimi vantaggi per la popolazione: vediamo nel dettaglio qualche esempio.

Decreto Ambiente, bonus mobilità e sconti sui detersivi: in cosa consiste ed i vantaggi

Con il nuovo decreto legge annunciato dal nuovo governo PD-M5S con una prima bozza, le persone potrebbero iniziare a trarre ottimi vantaggi nella vita di tutti i giorni e l’ambiente potrebbe iniziare a migliorarsi. Le proposte sono davvero interessanti: c’è un bonus per la rottamazione di auto che servirà ai cittadini per avere bonus sulla mobilità. Chi rottama l’auto avrà 2 mila euro di bonus da utilizzare per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico ed alla mobilità condivisa (car sharing). Inoltre ci sarà un fondo per finanziare il servizio di scuola bus con veicoli a basse emissioni per evitare ulteriore inquinamento nelle grandi metropoli.

Altro punto molto rilevante del decreto legge comprende l’acquisto di prodotti come detersivi o beni alimentari: per ridurre la produzione di imballaggi, ci saranno agevolazioni volte a favorire l’acquisto di prodotti sfusi ed alla spina. Agli acquirenti, ovviamente, sarà dato uno sconto sul prezzo di vendita, delle agevolazioni fiscali.

