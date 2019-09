Anna Pettinelli, cosa pensa la figlia della partecipazione a Temptation Island VIP: le parole della ragazza spiazzano tutti

L’edizione VIP di Temptation Island vede tra i protagonisti Anna Pettinelli e il suo compagno Stefano Macchi. Una coppia molto chiacchierata, considerata la grande differenza d’età.

Anna è molto amata dal pubblico per la sua simpatia, spontaneità e sincerità. Ha deciso di partecipare al reality delle tentazioni proprio per mettere alla prova la fedeltà del suo giovane compagno. Nel frattempo, la rivista Spy ha intervistato la figlia di Anna Pettinelli, chiedendole cosa ne pensa della partecipazione di sua madre a Temptation Island Vip e cosa ne pensa della differenza d’età tra Anna e Stefano.

Anna Pettinelli è tra i progranisti indiscussi di Temptation Island Vip. Amata da tutti, l’esuberante speaker di RDS sta lasciando il segno in questa edizione dedicata alle celebrità. Ma cosa ne pensa sua figlia Carolina della sua partecipazione al reality delle tentazioni?

La figlia di Anna Pettinelli ha 26 anni ed è conosciuta al pubblico per la partecipazione a The Voice of Italy. Innanzitutto la ragazza ha dichiarato di approvare a pieno la relazione di sua madre con Stefano, nonostante i 18 anni di differenza tra i due: “Cosa saranno mai 18 anni di differenza? Lui con mia madre è meraviglioso e io, da casa, faccio il tifo per loro con il cuore in gola”.

Carolina, quando ha saputo che sua madre avrebbe partecipato al programma pensava si trattasse di uno scherzo: “Quando mi hanno comunicato che avrebbero partecipato sono scoppiata a ridere. Pensavo fosse uno scherzo” – ha raccontato a Spy – “Prima di partire erano gasatissimi, ma ho come l’impressione che non abbiano preso in considerazione le possibili conseguenze”.

Come andrà a finire tra i due? Dalle anticipazioni accadrà qualcosa di inaspettato. Non ci resta che attendere la puntata di lunedì sera.