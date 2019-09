Ascolti tv mercoledì 18 settembre 2019, esordio al top per Rosy Abate, che batte senza appello il film di Muccino su Rai Uno: ecco tutti i dati auditel della serata.

La serata di mercoledì 18 settembre è stata molto combattuta dal punto di vista degli ascolti. RAi Uno ha proposto al pubblico uno dei capolavori di Gabriele Muccino, ‘A casa tutti bene’, che al botteghino lo scorso anno ha sbancato. Mediaset ha risposto con una delle fiction più amate e seguite dal pubblico, quella sulla ‘regina di Palermo’ Rosy Abate. L’attesa per l’esordio della seconda stagione della fiction con Giulia Michelini era altissima e gli ascolti ottenuti lo hanno confermato. Ecco nel dettaglio tutti i dati auditel della serata, che ha visto il trionfo di ‘Rosy Abate’.

Leggi anche —> Rosy Abate 2 seconda puntata, anticipazioni: spoiler shock

Ascolti tv mercoledì 18 settembre: Rosy Abate sbanca, sconfitta la Rai

La serata di mercoledì 18 settembre, così come anticipato, è stata vinta da Canale 5, con la serie ‘Rosy Abate’. Prima puntata della seconda stagione per la fiction con Giulia Michelini, che racconta le gesta della ‘Regina di Palermo’ e di suo figlio Leonardo. Canale 5 dunque si aggiudica lo scettro dello share con il 17.2 % , con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori incollati davanti al televisore. Se la gioca, ma senza successo, Rai Uno, che con il film ‘A Casa tutti bene’, non va oltre il 14.3% di share e i 3 milioni di spettatori. Un buon risultato, che però non basta per aggiudicarsi la serata.

La classifica dei dati Auditel di serata continua poi con ‘Chi l’ha Visto’, programma molto seguito di RAi Tre, che raggiunge l’8% di share, superando 1 milione e 600mila spettatori. Rai Due, invece, con il match di Pallavolo Francia-Italia, è stato seguito da circa 1 milione e mezzo di persone e ha raggiunto il 6.7% di share. Seguono Italia 1 con il film ‘I Fantastici 4’ e Rete 4 con il programma di Mario Giordano ‘Fuori dal Coro’, che hanno ottenuto rispettivamente il 4.9% e il 4.4% di share, con numeri che si aggirano intorno al milione di telespettatori. 4.1% di share infine per La7, che con il film ‘Our Godfather: la vera storia di Tommaso Buscetta’, ha interessato circa 950mila spettatori.

Per rimanere aggiornato sugli ascolti tv dei tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI