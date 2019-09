Baby K, costume troppo sgambato: il ‘dettaglio’ hot che non può coprire

Baby K, costume troppo sgambato: il ‘dettaglio’ che non riesce a coprire e la folla di Instagram che sembra impazzita per lei

Baby K è sempre più bella, va ammesso. La cantante italiana sembra essere ormai da sempre sulla cresta dell’onda e proprio nelle ultime ore ha pubblicato un post che avrà sicuramente fatto girare la testa a migliaia di suoi seguaci su Instagram. Andiamo a vedere più nel dettaglio il perché di tutto questo fermento sui social per Baby K.

Baby K, costume troppo sgambato: non copre tutto!

Un costume che, proprio come la maggior parte di quelli all’ultima moda, è particolarmente sgambato. La bella cantante italiana si è mostrata così su Instagram, mettendo in mostra qualcosa che quel costume non è riuscito a tenere coperto:

E parliamo di quel tatuaggio tremendamente sexy che ha nell’inguine. Si tratta di una farfalla, molto probabilmente, come quella di Belen. Solo che lei ce l’ha al lato opposto. Una piccola differenza che, forse, sarà passata inosservata. “E’ sempre estate”, scrive nella didascalia alla sua foto. E sono tanti, tantissimi quelli che lasciano un ‘mi piace’ oppure un commento all’immagine.

La più imitata a Tale e Quale Show

Nella scorsa edizione del programma e adesso anche in quella attuale. Baby K è la cantante più imitata nell’ultimo periodo. Ci provano tutti. A Tale e quale show c’è stata l’anno scorso Guendalina Tavassi che l’ha fatto egregiamente e quest’anno Sara Facciolini. “Non è facile guardare la propria imitazione, dietro le quinte ho riso molto”, spiega Baby K ospite del programma. E non sarà semplice nemmeno imitarla. In tanti ci provano, certo, ma di sicuro non sarà proprio una passeggiata risultare così uguale a lei non solo nell’aspetto fisico ma anche negli atteggiamenti e nelle movenze.

Come detto, Baby K sembra essere da sempre sulla cresta dell’onda e infatti con il duetto con Giusy Ferreri ha portato a casa addirittura il disco di diamante: dal 2015 ad oggi ha venduto oltre 500 mila copie.