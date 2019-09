Giammauro Berardi, chi è il figlio medico di Barbara D’Urso

Figli Barbara D’Urso, Giammauro Berardi: cosa sapere sul medico della famiglia di Barbarella.

Che Barbara D’Urso avesse dei figli lo sapevamo. Quello che però forse non conoscevamo è il fatto che uno dei suoi figli, Giammauro Berardi, è un medico. E anche molto bravo. Una carriera completamente diversa da quella della madre (sebbene abbia recitato nel ruolo della Dottoressa Giò) e che lo ha portato, ovviamente, lontano dai riflettori, regalandogli così una vita tranquilla e libera da stress e ansie legate al lavoro di sua madre. Ma conosciamo meglio il figlio medico di Barbara D’Urso! Chi è, cosa fa e se è fidanzato.

Chi è Giammauro Berardi il figlio medico di Barbara D’Urso

Giammauro Berardi è estremamente riservato e, anche se è il figlio della regina di Canale 5, Barbara D’Urso, preferisce fare una vita lontana dai riflettori. Classe 1986, nato il 4 agosto, Giammauro Berardi è figlio di Barbara d’Urso e di Mauro Berardi, ex compagno della conduttrice con cui è stata fino al 1993. Dal momento del divorzio in poi i figli sono sempre stati con la mamma, ma hanno avuto una vocazione completamente diversa rispetto a quella televisiva. Giammauro soprattutto da sempre ha sentito molto forte il bisogno di dedicare la vita ad aiutare i più deboli e così ha intrapreso la carriera di medico. Laureato nel 2013, lavora in Pronto Soccorso all’Ospedale Sant’Andrea di Roma e si è specializzato in Chirurgia dei Trapianti. Ma non finisce qui. La voglia di fare del bene di Giammauro, figlio di Barbara D’Urso è sconfinata e infatti ha partecipato anche a diverse missioni umanitarie in zone di guerra. Della sua vita privata sappiamo poco: non è mai apparso davanti alle telecamere e su di lui le informazioni sono molto poche. Sappiamo che ha girato il mondo, America, Giappone e zone di guerra, ma non sappiamo proprio se abbia una fidanzata o meno. Barbara d’Urso, dicci qualcosa tu!

