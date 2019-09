Carmen Di Pietro, diventa un vero e proprio dramma: la showgirl ha preso una decisione clamorosa sul futuro del figlio Alessandro per dargli una svegliata.

Carmen Di Pietro, diventa un vero e proprio dramma: la sua ultima decisione fa molto discutere, ma ottiene anche numerose approvazioni. La showgirl a Pomeriggio 5 ha sempre messo in piazza la sua saga familiare e il rapporto con i due figli, Alessandro e Carmelina. La donna in passato, ma anche adesso, ha dovuto spesso occuparsene da sola e sta adottando una linea severa per farli crescere al meglio. Così a Pomeriggio 5 ha spiegato la sua ultima decisione riguardo al più grande dei due. Alessandro ha compiuto da poco 18 anni e quindi può essere in grado di andare con le sue gambe. Lei non lo abbandonerà di certo, ma è ora che capisca come è fatta la vita anche fuori dalle quattro mura domestiche.

Carmen Di Pietro, diventa un vero e proprio dramma: il figlio non è un bamboccione

Carmen Di Pietro ha preso una decisione dura ma in parte anche condivisibile. E lo ha fatto sapere a tutti con una lettera aperta al figlio pubblicata da ‘DiPiù’. Il suo timore è quello che possa crescere come un bamboccione. Ecco perché gli ha messo la valigia fuori di casa: “Caro Alessandro, hai appena compiuto 18 anni – ha scritto – il mio regalo è un invito di cui devi prendere atto. Ti sbatto fuori di casa”. Fino ad oggi si è sempre occupata lei di tutto, adesso è ora che vada con le sue gambe, perché nella vita va bene divertirsi ma esistono anche i sacrifici.

Così, meglio se prova a trovarsi una casa in affitto. Una decisione drastica che in studio non ha trovato molti appoggi. A cominciare da quello di Barbara d’Urso che ritiene troppo duro questo atteggiamento. Ma Carmen ha spiegato bene la questione: in realtà è lei che gli sta cercando un appartamento in affitto, lo condividerà con un amico e si divideranno anche le spese. Ma ormai la decisione è presa e lei non vuole tornare indietro. Anzi, anche per Carmelina, quando sarà ora, farà lo stesso.

