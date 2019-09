Rosy Abate 2: cast completo, chi sono gli attori tra carriera e vita privata

Rosy Abate 2: ecco per voi il cast completo della serie tv amata dagli italiani.

Rosy Abate è arrivato finalmente in tv con la seconda stagione. La fiction di Canale 5, spin off di Squadra Antimafia, ha appassionato migliaia di italiani. Giulia Michelini interpreta Rosy Abate: la “regina di Palermo” uscita dal carcere dopo 6 anni ritrova il figlio Leonardo. Nella nuova stagione ritrova non solo buona parte del cast con cui ha già lavorato nei primi episodi, ma anche personaggi nuovi: per voi abbiamo preparato una lista di tutti gli attori che fanno parte del cast nella seconda parte di Rosy Abate.

GIULIA MICHELINI: è lei la star, nonchè protagonista della fiction. Nata a Roma il 2 giugno dell’85, interpreta Rosy Abate, la mafiosa di Squadra Antimafia su cui è stato poi fatto lo spin off. Non è solo una delle attrici italiane più amate, ma nel privato è una mamma da quando aveva solo 19 anni. Prese appuntamento per abortire ma non ce l’ha fatta: la scelta di diventare madre così giovane non fu condivisa dai genitori e così l’attrice andò via di casa e ci tornò solo a fine gravidanza. Cosimo Giulio, suo figlio, è stato una salvezza, come da lei rivelato.

VITTORIO MAGAZZU' : il giovane 22enne di Palermo interpreta il figlio di Rosy Abate, Leonardo. Sin da piccolo ha mostrato la sua passione e la sua bravura per la recitazione. L'attore ha preso parte alla fiction Rai "Questo nostro amore '80" ed al film "La terra promessa".

PAOLA MICHELINI : interpreta Regina Mainetti, la madre adottiva di Leonardo e figlia di Nuzzo Santagata. L'attrice è la sorella di Giulia Michelini: le due condividono il set dello spin off amato dal pubblico Mediaset e non solo. Hanno lavorato insieme anche al teatro e al cinema, in particolare nel film di Checco Zalone 'Cado dalle nubi'. Le sorelle Michelini sono molto legate anche nella vita privata, oltre che nel lavoro, e condividono la passione per i viaggi.

MARIO SGUEGLIA : il romano, nato nel '79 interpreta Luca Bonaccorso, l'ispettore che dopo aver dato la caccia a Rosy, la aiuta a riprendersi il figlio. L'attore ha cominciato la carriera in tv facendo diverse comparse in serie come Don Matteo e Distretto di Polizia. Il suo successo è arrivato con la serie 1992 e con il personaggio di Querino in Suburra la Serie. Ha partecipato a "Il silenzio dell'acqua" ed al film "Il campione".

BRUNO TORRISI interpreta il Questore Licata. L'attore nato a Giarre nel '61 e lo abbiamo già visto non solo in Squadra Antimafia ma in tantissimi film come "La stagione della caccia", "Fai bei sogni", "Romanzo di una strage" e tanti altri.

DANIELA VIRGILIO interpreta l'ispettrice Nadia Aversa ed è un volto nuovo nel cast di Rosy Abate. L'attrice romana nata nell'83 ha debuttato nel mondo del cinema con il film horror "Il bosco fuori". Ha fatto parte del cast nella serie "Romanzo Criminale", "Rex, "Un passo dal cielo". Ha partecipato al video "Parole di ghiaccio" di Emis Killa.

DAVIDE DEVENUTO, interpreta il vero nemico di Rosy Abate, Antonio Costello. L'attore romano è un volto famoso nella tv italiana: ha lavorato in Un posto al sole, La squadra, Il maresciallo Rocca e tante altre fiction. Sposato dal 2008 con Serena Rossi, da cui ha avuto il figlio Diego.

MARIA VERA RATTI interpreta Nina, figlia di Antonio Costello e fidanzata di Leonardo Abate. L'attrice napoletana classe '94 ha partecipato anche alla fiction Il commissario Ricciardi.

GIANLUCA DI GENNARO interpreta Diego. L'attore napoletano classe '90 lo ricordiamo nella miniserie O professore. Ha poi lavorato in Provaci ancora prof, Don Matteo 7, Ho sposato uno sbirro e tante altre fiction e produzioni cinematografiche.

GIOVANNI AMURA interpreta Ciro, il migliore amico di Leonardo nella seconda stagione di Rosy Abate. Nato a Vico Equense nel '91, lo abbiamo visto nelle serie L'amica geniale, La nuova squadre e Un Posto al Sole.

