Chiara Ferragni e Fedez, lo scherzo sul divorzio attraverso il canale Twitter del cantante: c’entra la modella Gigi Hadid

La coppia più invidiata sui social non smette mai di stupire. Stiamo parlando di Fedez e Chiara Ferragni che condividono con i followers ogni momento della propria giornata attraverso post e Instagram Stories. Non solo Instagram, anche Twitter viene utilizzato come social per comununicare con i fan. E oggi Fedez ha postato un tweet ironizzando sul divorzio con la moglie Chiara, menzionando una modella della quale il cantante è follemente innamorato.

Fedez pubblica un Tweet con cui scherza sul divorzio da Chiara Ferragni in vista dell’arrivo di Gigi Hadid a Milano:

“Venerdì vedrò di nuovo Gigi, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore)”. Il rapper annuncia che venerdì prossimo rivedrà la sua modella preferita Gigi Hadid, che ha incontrato anche davanti alle telecamere del documentario Unposted c’è una scena in cui incrocia Gigi Hadid a una sfilata ed è visibilmente emozionato e Chiara non sembra affatto gelosa.

La stessa modella Gigi Hadid sa perfettamente della passione del cantante, ed è lei stessa a segnalare sulla sua pagina social lo spezzone del film in cui il rapper si emoziona al suo passaggio nel backstage di una sfilata di Fendi.

Venerdì vedrò di nuovo Gigi, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore) https://t.co/2BEzGzogbv — Fedez (@Fedez) 18 settembre 2019