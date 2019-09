Chiara Ferragni, la sorella Valentina è irriconoscibile: il cambio di look improvviso lascia senza parole l’influencer, ecco com’è diventata sua sorella.

Chiara Ferragni sta letteralmente sbancando in questi giorni con l’uscita al cinema del suo documentario. Nessun film aveva incassato tanto all’esordio nel 2019, un successo senza precedenti quello dell’influencer numero 1 in Italia e tra le prime nel mondo. Il film sulla sua vita sta emozionando tutti, e soprattutto è felice lei, la protagonista assoluta, che si mostra soddisfatta e orgogliosa sui social, insieme a tutta la sua famiglia. Ed è stato proprio uno dei suoi familiari, in particolare la sorella, ad averla lasciata senza parole nelle ultime ore. Un cambio di look incredibile e improvviso ha lasciato di stucco Chiara Ferragni: ecco com’è diventata ora sua sorella.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, la sorella Valentina stravolge il suo look: ecco com’è diventata

Chiara Ferragni è legatissima alla sua famiglia, in particolare alle due sorelle Valentina e Francesca, più piccole di lei, che la seguono e la appoggiano in tutto quello che fa. Le tre ragazze sono davvero molto unite e si mostrano sempre sorridenti e felici insieme. Valentina e Francesca sono anche zie innamorate del piccolo Leone e trascorrono tanto tempo con lui. Nelle ultime ore, però, Valentina ha lasciato letteralmente senza parole Chiara, perché ha deciso improvvisamente di stravolgere il suo look. Nelle ultime storie della Ferragni, si vede Valentina che la raggiunge in macchina con i capelli completamente tinti di rosa: un cambiamento non indifferente, gudicate voi stessi!

Come si sente dal video, Chiara rimane senza parole alla vista del nuovo look della sorella. Ma la sua è una reazione assolutamente positiva! L’influencer ha molto apprezzato il cambiamento di Valentina e l’ha accolta in macchina con un ‘WoW!!’, che conferma la sua approvazione. Sorpresa riuscita, dunque, per Chiara, che ha subito pubblicato il video su Instagram, per mostrare a tutti la bellezza della sua ‘sorellina’.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI