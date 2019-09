Diletta Leotta ‘beccata’ in barca col calciatore: cosa stavano facendo

Diletta Leotta ‘beccata’ insieme a Quagliarella in barca: come sono stati visti e cosa stavano facendo, scopriamolo…

Diletta Leotta sta per ripartire con il suo amatissimo programma Diletta Gol e mostra ai suoi follower di Instagram che ci sono tantissime sorprese in serbo per loro. Una di queste, quella che riguarda Fabio Quagliarella. Sì, perché quelle storie Instagram della bella conduttrice di Dazn non saranno di certo passate inosservate. Diciamo che, ormai, i fan li hanno ‘beccati’ insieme in barca e adesso vogliono saperne di più. Diletta annuncia che saranno insieme nella prima puntata di Diletta Gol e ci da, quindi, un assaggio di quello che vedremo di qui a breve.

Diletta Leotta beccata con Fabio Quagliarella in barca

Il capitano nonché grande goleador, Fabio Quagliarella, è stato ‘beccato’ dal pubblico social in compagnia di Diletta Leotta su una splendida barca. Erano ripresi e sapevano di esserlo. Diletta, infatti, annuncia che presto li vedremo insieme anche nella prima puntata del suo nuovo programma. Tuttavia, adesso possiamo ben capire che la curiosità è tanta da parte dei fan: cosa succederà prossimamente? Cosa vedremo in televisione tra una partita e l’altra? Non ci resta che aspettare.

Tra le donne italiane più ‘infulenti’

C’è lei tra le donne italiane più influenti. Una che, di mestiere, non fa l’influencer ma la giornalista. La rivista ‘Forbes’ l’ha inserita nella sua lista e lei, di risposta, ha pubblicato il post nelle sue storie Instagram con tanto orgoglio. Sapevamo bene che Diletta era tra le donne più amate e seguite dal web, ma non proprio fino a questo punto. Ecco, la rivelazione è arrivata dalla nota rivista. Ormai, la vediamo proprio ovunque: su Instagram, in tv, in radio… sembra proprio che nessuno sappia più fare a meno di lei. La bellezza siciliana è sempre più sulla cresta dell’onda!