Elisa Isoardi si spoglia, ecco come l’abbiamo vista a ‘La prova del cuoco’

Elisa Isoardi si spoglia: è successo in quella che da più di un anno è diventata la sua casa, almeno su Rai 1. Un siparietto hot assolutamente inatteso e per questo ancora più intrigante per tutto il pubblico de ‘La prova del cuoco’. L’estate romana non accenna e far calare la sua morsa e gli studi Rai sono anche peggio. Complici le luci, almeno in questo periodo, all’ora di pranzo diventano un forno. Così la bella conduttrice cuneese non ha saputo resistere alla tentazione di alleviare la ‘sofferenza’. L’ex compagna di Matteo Salvini ha deciso di condurre la puntata con un look alquanto decisamente originale: via la camicetta, è rimasta soltanto con il top, coperto dal grembiule da cucina, e i jeans sotto per un look decisamente informale.

Elisa Isoardi si spoglia, in studio e a casa è sorpresa

Elisa OIsoardi, prima di seguire Sergio Barzetti, che presentava la ricetta del brodo per il risotto, si era dedicata ad un lavoro manuale. Assistita da un’esperta come Alessandra Spisni, una delle cuoche più amate del ccoking show di Rai 1, ha provato la sua abilità a stendere la foglia con il mattarello. Un esercizio fisico pesante anche per una ben allenata come lei. In più la camicetta che aveva scelto per presentare la puntata de ‘La prova del cuoco’ non era ideale per il clima della giornata. Così la Isoardi non ci ha pensato due volte: se l’è tolta in diretta, rimando soltanto con il top, frettolosamente coperto dal grembiule utilizzato per cucinare. Visibilmente sudata, ha continuato il resto del programma così, e il pubblico da casa ha apprezzato.

Un impegno che per Elisa è totale, anche se in futuro se ne annuncia un altro ancora più pesante. Non è mistero infatti che la conduttrice Rai sia indicata tra le favorite di Ballando con le Stelle 2020. Lei non si è tirata indietro, Milly Carlucci la vuole fortemente dopo la bella prova come ospite della passata edizione. Nella recente intervista a ‘Il Messaggero’ però la Isoardi ha messo le mani avanti: sarà solo Milly a decidere, lei aspetta una chiamata ma non metterà nessuna pressione. Secondo voi è giusto darle una chance?

