Taylor Mega ha risposto alle accuse lanciate da Erica Piamonte: arriva, quindi, la conseguente risposta dell’ex gieffina, il botta e risposta.

Il ‘triangolo’ Taylor Mega-Giorgia Caldarulo-Erica Piamonte continua a far parlare di sé. Tutta la questione è nata pochi giorni fa. Quando Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha pubblicato alcune immagini in esclusiva di un bacio tra l’influencer di Udine e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Suscitando, com’è giusto che sia, la furiosa reazione dell’ex concorrente del Grande Fratello 16. La bella toscana, infatti, aveva instaurato un bel legame con Taylor. Tanto da fare pensare, grazie ad alcune sue parole, che tra le due ci fosse ben altro di una semplice amicizia. Ecco. Proprio a tal proposito, è giunta la risposta dell’influencer. Ecco cos’è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega, la risposta alle accuse di Erica Piamonte

Nello sfogo di Erica Piamonte successivo alla foto del bacio di Taylor Mega con Giorgia Caldarulo, l’ex concorrente del Grande Fratello è stata veramente molto dura. La toscana, infatti, non ha affatto rivolto delle parole piacevoli nei confronti dell’influencer. È proprio per questo motivo che, poche ore fa, è giunta la risposta della bella Mega. In una serie di Instagram Stories, l’influencer ha spiegato dettagliatamente che non aveva assolutamente nessuna intenzione di reagire alle accuse di Erica sui social, ma che, invece, avrebbe tentato di aver un dialogo con lei da vicino. Ma non solo. Perché, dalle sue parole, si capisce perfettamente che tra lei ed Erica c’era un rapporto d’amicizia e niente più.

La reazione di Erica Piamonte: scatta il botta e risposta social

Immediata è stata la reazione di Erica Piamonte su Instagram. Che, a tali parole di Taylor Mega, si è lasciata andare ad un duro commento:

Da come si può chiaramente leggere, ancora una volta Erica fa intendere che tra le due ragazze non ci sia stato solo un rapporto di amicizia.

Per ulteriori news su Taylor Mega –> clicca qui